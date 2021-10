Odmieniona Marianna Schreiber u Kuby Wojewódzkiego! Żona ministra przeszła sporą metamorfozę

Szykuje się emocjonujący odcinek. Kuba Wojewódzki lubi zadawać podchwytliwe pytania i nie boi się naginać granic. Tym razem w ogniu jego pytań znajdzie się jedna z nowych celebrytek, która w ostatnich tygodniach wzbudziła naprawdę wiele emocji i komentarzy. Marianna Schreiber trafiła do show-biznesu na własne życzenie, nie informując o tym męża - ministra w rządzie PiS Łukasza Schreibera - zgłosiła się do show w stacji TVN. I choć jej występ w Top Model zakończył się dość szybko, odważna pani ministrowa z dnia na dzień stała się osobą znaną. Jak widać na tyle, by na swoją kanapę zaprosił ją sam samozwańczy "król TVN" Kuba Wojewódzki. Gwiazdor pokazał właśnie wspólne zdjęcie z uczestnikami kolejnego programu. Poza Schreiber w show pojawi się też muzyk, Czesław Mozil.

Marianna Schreiber u Kuby Wojewódzkiego

Marianna Schreiber wie jak wykorzystać swoje pięć minut. Dzięki udziałowi w programie "Top Model" udało jej się zaistnieć, dzięki aktywności w mediach społecznościowych, gdzie nie stroni od kontrowersji - pokazując np. nagie zdjęcia - skutecznie podbija zainteresowanie swoją osobą. I dopięła swego.

East News/VIPHOTO

Ostatnio Marianna Schreiber zadebiutowała na ściance podczas LGBT Film Festival. Teraz znów będzie o niej głośno i to bardzo, dzięki udziałowi w jednym z najpopularniejszych polskich talk-show.

Zawsze chciałem być jak @oprah ⚠️

We wtorek u mnie Wielki Powrót czyli @czeslaw.mozil.oficjalne oraz Wielki Odwrót czyli @marysiaschreiber - zaanonsował swoich gości Kuba Wojewódzki.

Metamorfozy Marianny Schreiber u Kuby Wojewódzkiego

To, co zwraca szczególną uwagę na zdjęciu, które pokazał Kuba, to wygląd żony ministra. Schreiber wygląda inaczej niż w Top Model. Wrażenie robi zwłaszcza fryzura modelki.

Niektórzy jej nie poznali. Pojawiły się nawet porównania:

Myślałam, że to Sablewska - pisze ktoś w komentarzu.

A jeszcze niedawno Marianna Schreiber wyglądała tak. Duża zmiana?

Mat. prasowe TVN

