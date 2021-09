"Top Model": Marianna Schreiber wyśmiana przez kabaret: "Zgłosiła się, bo czas ją gonił"

Udział Marianny Schreiber w "Top Model" jest wciąż szeroko komentowany przez media. Widzowie nie mogą się doczekać, by zobaczyć nową uczestniczkę w programie. Zanim to jednak nastąpi, wciąż komentowana jest decyzja żony ministra PIS-u, Łukasza Szreibera, o wystąpieniu w programie emitowanym przez TVN. Udział Marianny Schreiber w show sprowokował także jeden z kabaretów do stworzenia o niej skeczu. Co na to uczestniczka?

"Top Model": Marianna Schreiber komentuje skecz na swój temat: "Mam do siebie OGROM dystansu"

Udział Marianny Schreiber w hitowym programie TVN mocno poruszył opinię publiczną, ale także samych jurorów programu, którzy od pięknej uczestniczki dowiedzieli się tylko, że przyszła do "Top Model", "wbrew opiniom rodziny i męża" i że po latach poświęcania się bliskim, chce postawić tylko na siebie, ale nieco boi się tego, jak zareaguje mąż i opinia publiczna. Joanna Krupa postanowiła dopytać uczestniczkę o zawód jej małżonka i wtedy właśnie Marianna przyznała, że jest żoną ministra Łukasza Schreibera, polityka PiS-u. Ten fakt zrobił niemałe wrażenie zarówno na jurorach jak i na widzach programu. Marianna Schreiber jednogłośnie przeszła do kolejnego etapu i została doceniona za swoją odwagę i chęć stawiania na siebie.

Mat. prasowe TVN

Uczestniczka musi się jednak mierzyć z ogromną ilością komentarzy. Wśród nich były oczywiście te krytyczne, zarzucające jej, że "żonie polityka nie wypada" lub dotyczące polityki, m.in. faktu, że partia rządząca poparła i forsowała głośną ustawę "Lex TVN". Marianna stara się jednak tymi komentarzami nie przejmować i na każdym kroku potwierdza, że chce się spełniać jako modelka bez względu na opinie innych. Dość dużym echem odbił się w mediach skecz, stworzony przez kabaret "Młodzi i Moralni". Dwoje aktorów odgrywa scenkę niczym z telewizji informacyjnej, jeden z nich opowiada o "niejakiej Mariannie Schreiber", która zgłosiła się do "Top Model":

Z nieoficjalnych źródeł wiem, że zrobiła to, bo czas ją goni. Koledzy jej męża z partii robią wszystko, by następnej edycji już nie było - odgrywają scenę kabareciarze.

Gdy pada pytanie, czy Marianna Schreiber pojawiła się w programie, by zarobić pieniądze, aktor odpowiada:

Absolutnie nie. Żona ministra jest ustawiona do końca życia. Mąż już dawno wszystko na nią przepisał.

Marianna Schreiber opublikowała nawet ten skecz na swoim Instagramie i zapewniła, że bardzo ją rozbawił. By jednak rozwiać wszelkie wątpliwości, w tej kwestii dodała komentarz:

Nigdy nie sądziłam, że doczekam się ujęcia w kabarecie 😮😮😮😂.Mam do siebie OGROM dystansu. To również ten dystans składa się na całość mojej siły i odporności. Wiem, ile razy w życiu musiałam zakładać maski i udawać jak w kabarecie. Tylko życie to nie jest kabaret. To życie jest również bardzo kruche - zaznaczyła Marianna i dodała do swojej wypowiedzi wiersz Edwarda Stachury "Życie to nie teatr"

Uczestniczka "Top Model" zapewniła także, że po prostu walczy o siebie, a druga część jej komentarza nie jest już tak pozytywna:

Korzystaj z życia i bierz z niego garściami, niezależnie od tego, że nie każdemu się to spodoba. To jest Twoje życie i to są Twoje wybory. Nikt, nigdy się nie dowie, jak wielki ciężar w sercu nosisz, który popycha Cię do zmian. Bądź odważny nawet jeżeli miałbyś walczyć z całym światem💪 - zapewniła na swoim Instagramie.

Dystans żony Łukasza Schreibera, o którym tak chętnie mówi, to jednocześnie także walka o siebie i o swój wybór. Marianna Schreiber spodziewała się fali krytyki, która na nią spadnie i zapewniała, że jest gotowa ją przyjąć. Od momentu swojego występu w programie uczestniczka jest coraz bardziej odważna, publikuje nagie, artystyczne zdjęcia czy mówi wprost o swojej relacji z mężem. Wszystko dlatego, że uczestniczka "Top Model" wie, czego chce.

Jak myślicie, jak Marianna Schreiber poradzi sobie w programie?