Marianna Schreiber na LGBT Film Festival! Żona ministra PiS zadebiutowała na ściance

Marianna Schreiber co prawda nie przeszła do kolejnego etapu "Top Model", jednak najwyraźniej chce wykorzystać swoje 5 minut w show biznesie i pojawiła się na... LGBT Film Festiwal!

Marianna Schreiber to zdecydowanie jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek 10. edycji "Top model". I choć jej udział w programie skończył się szybko, bo żona ministra PiS, Łukasza Schreibera, nie dostała się do domu modelek i modeli, to jednak najwidoczniej Marianna Schreiber nie zamierza rezygnować z rozgłosu. W miniony piątek, aspirująca modelka pojawiła się na gali otwarcia 12. edycji LGBT Film Festiwal. Zobaczcie, jak wyglądała!

Zobacz także: Gwiazdy poprzednich edycji "Top Model" na planie 10. serii. Zobaczcie, jak się zmieniły!

"Top model": Marianna Schreiber bryluje na ściance LGBT Film Festival

Marianna Schreiber zdecydowała się na udział w programie "Top model" w tajemnicy przed mężem, który jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. Aspirująca modelka przeszła pierwsze etapy castingów, jednak jej udział w show TVN, zakończył się na etapie bootcamp. Pojawienie się żony ministra PiS w tym programie, wzbudziło jednak ogromne emocje wśród fanów show. Z kolei sama Marianna Schreiber wie, jak wykorzystać swoje pięć minut - jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a teraz pojawiła się na LGBT Film Festival!

East News/PAWEŁ WODZYŃSKI

Zobacz także: "Top model" Marianna Schreiber o reakcji męża na jej udział w programie. Pokazała nagie zdjęcie

Marianna Schreiber zadebiutowała na ściance. Uczestniczka 10. edycji "Top model" wybrała na tę okazję odważną różową sukienkę z głębokim dekoltem oraz wycięciem na brzuchu, do której dopasowała srebrne sandały na szpilce. Żona posła PiS zdecydowała się również na bardzo modną fryzurę, czyli bokserskie warkoczyki. Jak oceniacie ten look?

East News/VIPHOTO

Marianna Schreiber pozując dla fotoreporterów czuła się pewnie i swobodnie. Aż ciężko uwierzyć, że to jej debiut! Wygląda na to, że świat kamer i fleszy jej w duszy gra. Myślicie, że to tak właśnie zaczyna się jej wielka kariera w show biznesie?