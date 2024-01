Ada i Michał w niedzielę, 21 stycznia uczestniczyli w targach rolniczych w Poznaniu. Razem z innymi uczestnikami programu oraz produkcją "Rolnik szuka żony" wystąpili na scenie, gdzie opowiadali zgromadzonej na targach publiczności o swoim udziale w show i zachęcali do zgłaszania się do nowej edycji. To właśnie z tej okazji Ada pochwaliła się po dłuższej przerwie nowym zdjęciem na Instagramie. Nowa fotka Adrianny zachwyciła fanów, więc nic dziwnego, że pod postem szybko pojawiła się masa komplementów. Jedna z fanek stwierdziła zaś, że Ada wygląda nieco inaczej, a żona Michała pospieszyła z odpowiedzią, z czego to wynika!

Reklama

Ada z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się zdjęciem po dłuższej przerwie. Fani zachwyceni: "Pięknie wyglądasz"

Ada i Michał z 9. edycji "Rolnik szuka żony" to uwielbiana przez widzów para. Przypomnijmy, że zakochani zaręczyli się już w finale 9. edycji programu, a w lipcu 2023 roku pobrali się. Para w dniu swojego ślubu wyglądała przepięknie, a o ślubnej kreacji Adrianny długo było głośno. Żona Michała wyglądała jak księżniczka!

Fani uwielbiają śledzić dalsze losy Ady i Michała za pośrednictwem mediów społecznościowych, jednak w ostatnim czasie para niezbyt często chwaliła się nowymi zdjęciami. Kiedy zatem Adrianna w końcu zamieściła nową fotkę, ta od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie internautów.

Zobacz także: Justyna i Tomasz z "Rolnika" są nadal razem? Justyna w końcu zareagowała

Instagram/adrianna.tyszka

Ada z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się fotką z niedzielnych targów rolniczych w Poznaniu, na które wybrała się razem z ukochanym mężem. Pod nowym postem Adrianny szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy od fanów.

Piękne zdjęcia

Pięknie wyglądasz

Kwitnąco - komentują fani

Zobacz także: Sara z "Rolnika" nie ukrywa szczęścia: "Czekałam na ten dzień tyle czasu"

Ada i Michał z Rolnik szuka żony Instagram/Adrianna.Tyszka

Niektórzy jednak stwierdzili, że Ada wygląda nieco inaczej niż zapamiętali ją z ostatnich zdjęć, które widnieją na jej Instagramie.

Wyglądasz jakoś tak inaczej... Ładnie, bardzo ładnie - napisała jedna z internautek

Ada pospieszyła z odpowiedzią i wyjaśniła, z czego najprawdopodobniej to wynika:

Byłam ostatnio u fryzjera może to, to - przyznała Adrianna

Reklama

My również przyłączamy się do komplementów dla Adrianny z "Rolnik szuka żony" i mamy nadzieję, że będzie już teraz częściej pokazywać się na Instagramie!