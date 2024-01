Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" już od dawna nie pokazują się razem w mediach społecznościowych, ani nie informują swoich fanów, co u nich słychać. Nic więc dziwnego, że internauci zaczęli się niepokoić o ich relację. Pytań o ich związek pojawia się mnóstwo, a teraz jedna z fanek pod najnowszym zdjęciem Justyny na Instagramie zapytała wprost:

Jesteście dalej razem z Panem z rolnika?

Justyna w końcu postanowiła wymownie zareagować.

"Rolnik szuka żony": Co ze związkiem Justyny i Tomasza?

Justyna i Tomasz poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Szybko zakochali się w sobie i snuli poważne plany na przyszłość. Przypomnijmy, że pod koniec 2022 roku dowiedzieliśmy się nawet o ich zaręczynach! Tomasz z "Rolnika" oświadczył się Justynie w świątecznym odcinku programu, a ona z radością przyjęła jego oświadczyny.

Justynko, kocham Cię bardzo i chciałbym spędzić z Tobą resztę życia - deklarował wówczas Tomasz

A co słychać u tej pary dziś? To pytanie nieustannie przewija się wśród fanów Justyny i Tomasza, gdyż para od dawna nie pokazuje się razem, ani nie odzywa się do swoich obserwatorów...

Ostatnio Justyna z "Rolnika" zaskoczyła zdjęciem ze swojej metamorfozy, a pod fotką oprócz komplementów i zachwytów nad zmianą, pojawiły się oczywiście pytania o jej relację z Tomaszem.

Jesteście dalej razem z Panem z rolnika?

Też chętnie się dowiem - dopytują fani

Co ciekawe, tym razem Justyna postanowiła w końcu na takie pytania zareagować - uczestniczka "Rolnika" polubiła zadane przez internautów pytania o jej związek z Tomaszem. Czyżby to był znak, że pomiędzy nią a rolnikiem nadal wszystko było w porządku? A może Justyna w końcu szykuje się do oficjalnej odpowiedzi na to pytanie? Niewątpliwie reakcja Justyny daje do myślenia!

A Wy, co sądzicie na ten temat? Czy niedługo oficjalnie dowiemy się, co słychać w relacji Justyny i Tomasza z "Rolnik szuka żony"?