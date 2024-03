Już za kilka dni, bo 8 marca, widzowie zobaczą premierowy odcinek jubileuszowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - w programie pojawią się dobrze znane twarze. Tymczasem jednak gwiazdy polsatowskiego show zaprezentowały się na planie programu. Uwagę zwraca wiosenny look Katarzyny Skrzyneckiej, ale również Barbara Kurdej-Szatan wygląda jak milion dolarów!

Gwiazdy na planie jubileuszowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Długo zapowiadana, specjalna edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" rusza już w najbliższy piątek, ale już teraz produkcja postanowiła uchylić widzom rąbka tajemnicy - gwiazdy Polsatu spotkały się w studiu, w którym już niebawem zobaczymy ich pierwsze występy. Jak wypadła Skrzynecka, a jak zaprezentowała się Kurdej-Szatan? Zobaczcie sami.

Uwagę zwracał look Katarzyny Skrzyneckiej, która nie dość, że na plan programu wybrała wyrazistą, cekinową sukienkę, to jeszcze zapozowała z ogromnym bukietem kwiatów! Przypomnijmy, że to długo wyczekiwany powrót prezenterki do programu.

Nie tylko kreacja Katarzyny Skrzyneckiej na planie "TTBZ" przykuwała wzrok. Również Barbara Kurdej-Szatan zaprezentowała się wręcz zjawiskowo! Jej cekinowa, dopasowana sukienka idealnie podkreślała jej figurę. A jaki look wybrał Kacper Kuszewski? Aktor dobrał na tę okazję kolorową i nietuzinkowa koszulę. Aleksandra Szwed z kolei postawiła na posągową, jasną stylizację. Nie zabrakło też szykownego Stefano Terrazzino.

Wygląda na to, że gwiazdy "TTBZ" na planie były w świetnych nastrojach! Czekacie już na premierowy odcinek show? Póki co, zobaczcie naszą galerię zdjęć z planu hitu Polsatu.

