Przyłapani! ;) Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wciąż realizują swój nowy program dla TVN, dlatego też tuż przed świętami wylecieli znów za granicę. Na czym będzie opierał się show sławnej pary? Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że będzie to show oparte na ukraińskim formacie "Orzeł czy reszka", gdzie uczestnicy rzucają monetą i wtedy odpowiednio dostają zadania do wykonania. Ten, kto wygrywa, śpi i podróżuje w luksusowych warunkach, przegrany - ma tylko 100 dolarów na przeżycie. Nam udało się dowiedzieć, że to nieprawda, a ich show będzie oparte na autorskim pomyśle TVN. Szczegóły jednak są jeszcze utrzymywane w tajemnicy.

Co Małgosia mówi o programie? Czy jest to dla niej większe wyzwanie niż udział w "Azja Express"? Zobaczcie co powiedziała!

