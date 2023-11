Małgorzata Rozenek zdradziła, że chętnie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Najwyraźniej to właśnie im zawdzięcza swój wygląd.

- Korzystam z zabiegów medycyny estetycznej i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Najdziwniejsze jest to, że wielu osobom się wydaje, że to jest bardzo drogi "sport". A moja pani doktor powiedziała, że lepiej oszczędzić pieniądze na bardzo drogich kremach, które i tak nie wniosą tak rewelacyjnego efektu, jak niektóre zabiegi, natomiast dwa razy do roku zrobić mezoterapię. W skali roku wyjdzie nam dokładnie ten sam budżet, a efekt będzie o wiele lepszy - powiedziała gwiazda.