Okazuje się jednak, że gwiazda weszła do domu Wielkiego Brata, ale nie zostanie w nim do końca programu. Zdradziła to publikując kolejne Instastories, w którym powiedziała:

Jeśli ktoś z was uwierzył, że wejdę na trzy miesiące do Domu Wielkiego Brata, to chyba całkowicie oszaleliście z bardzo prostego powodu. Po pierwsze ja mam klaustrofobię, nie jestem w stanie wytrzymać w zamkniętej przestrzeni, po drugie mam do wydania specjalnie dla was trzecią książkę, a po trzecie muszę zrobić film.

Blanka Lipińska pojawiła się w programie "Big Brother nocą" prowadzonym przez Filipa Chajzera. Jej wejście do programu było jedynie gościnne!

