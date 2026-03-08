Drugi odcinek "Tańca z gwiazdami" 8 marca mija pod znakiem "Dnia Kobiet", co oznacza, że między kolejnymi choreografiami telewidzowie nie mogą narzekać na brak wzruszeń. Jednak jakie emocje tym razem wywołał zarówno w jury, jak i fanach programu Mateusz Pawłowski?

Mateusz Pawłowski w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami"

Mateusz Pawłowski w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" mógł liczyć na wsparcie swojej serialowej rodziny z "Rodzinki.pl". Na publiczności z banerem pojawił się Tomasz Karolak, Maciej Musiał i Adam Zdrójkowski, którzy w poprzednich edycjach również rywalizowali na parkiecie programu. W pierwszym odcinku młody aktor zaprezentował swoje taneczne umiejętności w kubańskiej, pełnej energii i uśmiechów cha-chy, co nie umknęło uwadze jury. Biorąc pod uwagę również technikę tańca, Iwona Pavlović przyznała Mateuszowi 4 punkty, Rafał Maserak 7, Ewa Kasprzyk 9, a Tomasz Wygoda 6.

W drugim odcinku Pawłowski miał okazję zatańczyć dostojnego walca wiedeńskiego do kultowej piosenki "When a man loves a woman", wprowadzając w studiu niebywały klimat. Mateusz pokazał, że świetnie odnajduje się również w standardowych tańcach, dbając o płynność ruchu i utrzymanie romantycznego charakteru choreografii.

Po owacjach publiczności głos zabrała Iwona Pavlović:

Co się stało z twoją główką, że tak bardzo była z boczku w walcu wiedeńskim? Mam zarzuty przez to do twojej góry, do twojej ramy. Natomiast byłam zachwycona, jak Mateusz pracował stopami.

Mimo ostrego początku, Czarna Mamba nie szczędziła również Mateuszowi komplementów, opisując jego sceniczną charyzmę w samych superlatywach.

Nie trać tego uroku, który masz. Jesteś absolutną radością. (...) Jeśli ktoś ma gorszy dzień, to może włączyć sobie jak tańczysz i pomyśleć, że życie jest piękne podsumowała Pavlović.

Ostatecznie taniec Mateusza Pawłowskiego zdobył 7 punktów od Rafała Maseraka, 6 od Tomasza Wygody, 6 od Iwony Pavlović i 8 od Ewy Kasprzyk. Co na to telewidzowie?

Telewidzowie o tańcu Mateusza Pawłowskiego

Telewidzowie natychmiastowo zaczęli komentować taneczne popisy Mateusza Pawłowskiego w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami". Oprócz całej masy komplementów, na instagramowym profilu "Tańca z gwiazdami" licznie pojawiły się komentarze internautów, którzy zarzucali przyznanie aktorowi zbyt małej liczby punktów z walca wiedeńskiego.

Super! Zdecydowanie za niskie noty.

Czemu tak mało punktów czytamy w komentarzach.

