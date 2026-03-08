Za nami pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", który przyniósł widzom sporo emocji i pierwsze taneczne popisy gwiazd. Uczestnicy po raz pierwszy zaprezentowali się na parkiecie u boku swoich tanecznych partnerów i usłyszeli oceny jurorów. Teraz jednak rywalizacja nabiera tempa, a każda kolejna choreografia może zadecydować o dalszym losie par w programie.

Kto wystąpi w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Wszystkie pary wracają na parkiet

W drugim odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" na parkiecie ponownie zobaczymy wszystkie pary. W premierowym odcinku nikt nie odpadł z programu, dlatego każda z gwiazd wraz ze swoim tanecznym partnerem dostaje kolejną szansę, by zaprezentować się przed jurorami i widzami. Uczestnicy znów zawalczą o wysokie noty oraz głosy publiczności, które zdecydują o ich dalszym losie w programie.

Sebastian Fabijański - Julia Suryś

Magdalena Boczarska - Jacek Jeschke

Emilia Komarnicka - Stefano Terrazzino

Paulina Gałązka - Michał Bartkiewicz

Gamou Fall - Hanna Żudziewicz

Małgorzata Potocka - Mieszko Masłowski

Mateusz Pawłowski - Klaudia Rąba

Kacper „Jasper” Porębski - Daria Syta

Kamil Nożyński - Izabela Skierska

Piotr Kędzierski - Magdalena Tarnowska

Natalia „Natsu” Karczmarczyk - Wojciech Kucina

Iza Miko - Albert Kosiński

W drugim odcinku gwiazdy ponownie staną przed wymagającym zadaniem - będą musiały udowodnić, że potrafią rozwijać swoje umiejętności i odnaleźć się w kolejnych stylach tanecznych. Nie zabraknie nowych choreografii, zaskoczeń oraz emocjonujących ocen jury.

Zostańcie z nami i śledźcie relację na żywo z drugiego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Na bieżąco będziemy informować o wszystkich występach, ocenach jurorów i najważniejszych momentach wieczoru.

