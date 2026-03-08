Relacja na żywo: Drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami". Emocje rosną z minuty na minutę
Przed nami drugi odcinek najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Po emocjonującym otwarciu sezonu uczestnicy wracają na parkiet, by ponownie zawalczyć o wysokie noty jurorów i sympatię widzów. Kto zachwyci choreografią, a kto będzie musiał jeszcze popracować nad formą? Sprawdźcie w naszej relacji na żywo!
Za nami pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", który przyniósł widzom sporo emocji i pierwsze taneczne popisy gwiazd. Uczestnicy po raz pierwszy zaprezentowali się na parkiecie u boku swoich tanecznych partnerów i usłyszeli oceny jurorów. Teraz jednak rywalizacja nabiera tempa, a każda kolejna choreografia może zadecydować o dalszym losie par w programie.
Kto wystąpi w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Wszystkie pary wracają na parkiet
W drugim odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" na parkiecie ponownie zobaczymy wszystkie pary. W premierowym odcinku nikt nie odpadł z programu, dlatego każda z gwiazd wraz ze swoim tanecznym partnerem dostaje kolejną szansę, by zaprezentować się przed jurorami i widzami. Uczestnicy znów zawalczą o wysokie noty oraz głosy publiczności, które zdecydują o ich dalszym losie w programie.
- Sebastian Fabijański - Julia Suryś
- Magdalena Boczarska - Jacek Jeschke
- Emilia Komarnicka - Stefano Terrazzino
- Paulina Gałązka - Michał Bartkiewicz
- Gamou Fall - Hanna Żudziewicz
- Małgorzata Potocka - Mieszko Masłowski
- Mateusz Pawłowski - Klaudia Rąba
- Kacper „Jasper” Porębski - Daria Syta
- Kamil Nożyński - Izabela Skierska
- Piotr Kędzierski - Magdalena Tarnowska
- Natalia „Natsu” Karczmarczyk - Wojciech Kucina
- Iza Miko - Albert Kosiński
W drugim odcinku gwiazdy ponownie staną przed wymagającym zadaniem - będą musiały udowodnić, że potrafią rozwijać swoje umiejętności i odnaleźć się w kolejnych stylach tanecznych. Nie zabraknie nowych choreografii, zaskoczeń oraz emocjonujących ocen jury.
Zostańcie z nami i śledźcie relację na żywo z drugiego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Na bieżąco będziemy informować o wszystkich występach, ocenach jurorów i najważniejszych momentach wieczoru.
