Za nami pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", który przyniósł widzom sporo emocji i pierwsze taneczne popisy gwiazd. Uczestnicy po raz pierwszy zaprezentowali się na parkiecie u boku swoich tanecznych partnerów i usłyszeli oceny jurorów. Teraz jednak rywalizacja nabiera tempa, a każda kolejna choreografia może zadecydować o dalszym losie par w programie.

Kto wystąpi w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Wszystkie pary wracają na parkiet

W drugim odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" na parkiecie ponownie zobaczymy wszystkie pary. W premierowym odcinku nikt nie odpadł z programu, dlatego każda z gwiazd wraz ze swoim tanecznym partnerem dostaje kolejną szansę, by zaprezentować się przed jurorami i widzami. Uczestnicy znów zawalczą o wysokie noty oraz głosy publiczności, które zdecydują o ich dalszym losie w programie.

  • Sebastian Fabijański - Julia Suryś
  • Magdalena Boczarska - Jacek Jeschke
  • Emilia Komarnicka - Stefano Terrazzino
  • Paulina Gałązka - Michał Bartkiewicz
  • Gamou Fall - Hanna Żudziewicz
  • Małgorzata Potocka - Mieszko Masłowski
  • Mateusz Pawłowski - Klaudia Rąba
  • Kacper „Jasper” Porębski - Daria Syta
  • Kamil Nożyński - Izabela Skierska
  • Piotr Kędzierski - Magdalena Tarnowska
  • Natalia „Natsu” Karczmarczyk - Wojciech Kucina
  • Iza Miko - Albert Kosiński

W drugim odcinku gwiazdy ponownie staną przed wymagającym zadaniem - będą musiały udowodnić, że potrafią rozwijać swoje umiejętności i odnaleźć się w kolejnych stylach tanecznych. Nie zabraknie nowych choreografii, zaskoczeń oraz emocjonujących ocen jury.

Zostańcie z nami i śledźcie relację na żywo z drugiego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Na bieżąco będziemy informować o wszystkich występach, ocenach jurorów i najważniejszych momentach wieczoru.

