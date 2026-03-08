Nowa edycja „Tańca z gwiazdami” budzi duże emocje wśród widzów za sprawą uczestników, którzy prezentują wyjątkowo wysoki poziom. Nawet jurorzy są pod wrażeniem tego, co zobaczyli w pierwszym odcinku 18. odsłony show Polsatu. Jednym z uczestników, którzy skupiają na sobie uwagę, jest Gamou Fall. To aktor i model, którego można było zobaczyć m.in. w netfliksowej produkcji „Zgon przed weselem”.

Gamou Fall pojawił się z partnerką w „Halo, tu Polsat”. Padły gorzkie słowa

W niedzielę, 8 marca Gamou Fall pojawił się w studiu „Halo, tu Polsat” razem z ukochaną. Warto przypomnieć, że do tej pory gwiazdor nie pokazywał się publicznie z partnerką. Eliza Koźlak opowiedziała na antenie, jak obecnie wygląda jej codzienność i jak wpłynął na nią udział Falla w tanecznym show.

Koźlak nie bała się narzekać. Przyznała, że jej partner teraz rzadko bywa w domu, przez co opieka nad ich czteromiesięcznym dzieckiem jest przede wszystkim na jej barkach. Stwierdziła, że chciałaby, aby 18. edycja „Tańca z gwiazdami” dobiegła już końca.

Nie jest łatwo, Gamou bardzo dużo czasu spędza na Sali treningowej, a przy małym dziecku trochę trudno mi samej. Bardzo się cieszę, że Gamou bierze udział w programie, ale chciałabym, żeby już się skończył. Niech będzie do końca, ale wiadomo, już też mam ochotę po prostu, żebyśmy razem spędzili trochę więcej czasu przyznała na antenie Koźlak.

Stara się od razu po próbach przyjeżdżać do domu, nigdzie nie wychodzi i od razu daję mu dziecko wyjaśniła.

Gamou Fall ma problemy w „Tańcu z gwiazdami”? Zabrał głos na temat wzrostu

Podczas wizyty w studiu Gamou Fall opowiedział też o tym, czy postura przeszkadza mu w „Tańcu z gwiazdami”. Warto przypomnieć, że aktor jest bardzo wysoki, mierzy około 190 cm. Nie ukrywał, że przed występami towarzyszył bardzo silny stres.

Dawno nie rozpoczynałem czegoś od zera. Nie wiedziałem, czy będę się dobrze czuł w tańcu, bo nigdy nie tańczyłem. Ten narastający stres, kiedy po miesiącu treningów trzeba było stanąć na parkiecie na żywo… to było straszne przyznał Gamou Fall.

Mój wzrost może być podobno przeszkodą w tańcach latino, to wszystko wiem z komentarzy w internecie, choć nie powinienem czytać. Kryzys chyba już do mnie zapukał dodał.

