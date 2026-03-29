Magdalena Boczarska po latach próśb ze strony produkcji, w końcu zdecydowała się wziąć udział w "Tańcu z Gwiazdami" i od pierwszych odcinków rozpalała parkiet programu. Razem z kilkukrotnym zdobywcą Kryształowej Kuli Jackiem Jeschke przez kolejne odcinki utrzymują się w czołówce najlepiej ocenianych par. Jak zaprezentowali się w najnowszym paso doble?

Magdalena Boczarska w temperamentnym paso doble w "Tańcu z Gwiazdami"

5. odcinek "Tańca z Gwiazdami" mija pod znakiem gulity pleasure, czyli tak zwanych winnych przyjemności. W krótkim filmiku aktorka przyznała, że jej przyjemnością tego typu jest szybka jazda samochodem, dlatego zabrała Jacka na tor szybkiej jazdy. Niemniejsze emocje i adrenalinę para musiała przedstawić w ognistym paso doble.

Show rozpoczęło się teatralnym krzykiem Boczarskiej, będącym rozpoczęciem tanecznej korridy, jaką określane jest paso doble. W choreografii nie zabrakło dopracowanych figur i przede wszystkim emocji oraz dynamiki, które malowały się nie tylko w ciałach, lecz także twarzach Jacka i Magdy. Spektakularności choreografii dodał utwór heavy metalowy "Poison", który w połączeniu z pełnym charakteru paso doble stworzył show nagrodzone przez publiczność brawami i okrzykami zachwytu.

Magda nie ukrywała, że kolejna choreografia w tak mocnym charakterze kosztowała ją dużo pracy, a samo paso doble było dla niej wyzwaniem.

Jeśli przetrwamy paso doble, to przetrwamy już wszystko ze sobą powiedziała Boczarska.

Jury wprost o paso doble Boczarskiej i Jeschke w "Tańcu z Gwiazdami"

Po występie Magdy i Jacka jako pierwszy głos zabrał Rafała Maserak, który natychmiastowo docenił zamysł całej choreografii jako show.

Ja uwielbiam takie kawałki, łączenie muzyki heavy metal z paso doble, który jest wyrazistym tańcem ocenił Rafał.

Juror nawiązał też do ostatniego odcinka, wskazując, że za Magdą są dwa tygodnie wyjątkowo ciężkiej pracy:

Dwa tygodnie temu tańczyliście tango, które wszyscy pamiętamy. To nie jest łatwe, żeby przez dwa tygodnie na podobnej energii pracować.

Nie zabrakło też jednak kilku słów krytyki.

Trochę brakowało mi energii w ciele u ciebie. Tej energii mi zabrakło, ale tak to petarda przyznał Maserak.

Ostatecznie para zdobyła od jury 37 punktów.

Komentarze widzów po występie Boczarskiej

W mediach społecznościowych telewidzowie podzieli się po paso doble Boczarskiej i Jeschke. Nie zabrakło wiernych fanów tańca pary.

Bardzo dobre paso!

Wow, to Paso Doble naprawdę zrobiło na mnie wrażenie! Było w nim coś takiego, że ciężko było oderwać wzrok – dużo energii, napięcia i takiej prawdziwej walki między Wami. Czuć było klimat od początku do końca. Naprawdę super występ, jeden z tych, które się zapamiętuje.

Z drugiej strony nie zabrakło też głosów telewidzów, którzy przyzwyczajeni do wysokiego poziomu tańców Magdy i Jacka, tym razem nie byli usatysfakcjonowani.

Magda wygląda świetnie w takiej odsłonie, ale dzisiaj czegoś zabrakło...

W tamtym tygodniu był ogień teraz bardzo przeciętnie.

