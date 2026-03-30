W 5. odcinku „Tańca z Gwiazdami” Kamil Nożyński i Izabela Skierska wyszli na parkiet z rumbą, która natychmiast ustawiła ich w centrum rozmów o tej edycji. Wokół duetu już wcześniej krążyły kuluarowe spekulacje o tym, że łączy ich coś więcej niż taneczna współpraca, a ten występ tylko podbił atmosferę. Dynamika w choreografii i sposób, w jaki budowali napięcie na scenie, sprawiły, że trudno było przejść obok nich obojętnie.

Te słowa Kamila Nożyńskiego dolały oliwy do ognia

Tuż przed występem pojawił się materiał zapowiadający ich taniec, w którym padły wyraźne deklaracje o zamkniętym kiedyś „sercu”, które miało się ponownie otworzyć dzięki tańcowi i samej partnerce. Pojawiło się też bezpośrednie nawiązanie do miłości i pożądania.

Myślałem, że zamknąłem swoje serce raz na zawsze, ale Ty przez taniec i siebie je otworzyłaś. Miłość i pożądanie to rumba i jestem w stanie to znaleźć, szczególnie przy Tobie powiedział Kamil do Izy w materiale.

To wystarczyło, by widzowie zaczęli jeszcze uważniej śledzić każdy gest i każde spojrzenie na parkiecie. Po tańcu temat relacji wrócił w komentarzach jury. Iwona Pavlović mówiła o mocnym wrażeniu i o tym, że w Kamilu zobaczyła nową odsłonę, podkreślając jednocześnie elementy techniczne.

Zatkało mnie. Odkrywam cię na nowo. Nowa prawda się pojawiła. To jest dowód, że ten program zmienia ludzi. Inaczej się czują. Najmniej pracowały twoje stopy, ale w całości było fantastycznie. To nowy ty

Wybrzmiało też pytanie Ewy Kasprzyk o to, czy Izabela przyjęła „oświadczyny” — było to nawiązanie do elementu choreografii. Odpowiedź była krótka i konkretna:

Jeszcze nie było. Tylko kwiaty

Paulina Sykut-Jeżyna natomiast zwróciła się do Izabeli Skierskiej i wprost zasugerowała:

Gdybym była na twoim miejscu, też bym się zabujała

Kamil Nożyński nie podjął jednak tej narracji i uciął temat, mówiąc, że nie będzie tego komentować.

Kto odpadł w 5. odcinku "Tańca z gwiazdami"

Miniony odcinek "Tańca z gwiazdami" przyniósł nam sporo ognistych choreografii, które zachwyciły widzów i jurorów. Niestety, mimo to aż dwie pary musiały opuścić program. Z show pożegnali się: Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba. Werdykt momentalnie odbił się szerokim echem w mediach i, jak się okazało, wzburzył wielu fanów. Część widzów wyraziła ogromne niezadowolenie z faktu, że nie zobaczą już na parkiecie swoich ulubieńców.

