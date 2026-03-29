Kacper Porębski i Daria Syta tworzą jeden z najbardziej lubianych duetów 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Już wkrótce znów pojawią się na parkiecie, rywalizując o Kryształową Kulę i kolejne taneczne zwycięstwa. Tuż przed nowym odcinkiem Kacper postanowił odświeżyć swój wizerunek - pochwalił się fanom nową fryzurą, która dodaje mu pewności siebie przed kolejnymi wyzwaniami na parkiecie.

Kacper Porębski, znany szerzej jako Jasper, i Daria Syta to jedna z par, która od samego początku wzbudza spore zainteresowanie w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jasper to jeden z najpopularniejszych twórców internetowych młodego pokolenia, a Daria Syta to doświadczona tancerka z międzynarodową klasą i wieloma sukcesami tanecznymi na koncie - razem tworzą duet, którego postępy w programie śledzą z zaciekawieniem tysiące widzów.

Przed nami już 5. odcinek 18. edycji show, w którym Jasper i Daria znów zaprezentują się na parkiecie i powalczą o wysokie noty oraz sympatię publiczności. Emocje rosną z każdym tygodniem, a fani nie mogą się doczekać, jakie choreografie i taneczne pomysły przygotował dla nich ten pełen energii duet. Tymczasem w mediach społecznościowych influencera tuż przed startem najnowszego odcinka pojawiło się nagranie, które wzbudziło szczególną ciekawość jego fanów.

Jasper pokazał nową fryzurę

Kacper podzielił się w sieci krótkim wideo, na którym zapowiedział, że czeka go ogromna zmiana. Uczestnik Taniec z Gwiazdami przyznał, że w ramach przygotowań do najnowszego odcinka programu przeszedł całkowitą metamorfozę fryzury.

Muszę zmienić kolor włosów na następny odcinek do Tańca z Gwiazdami. Mamy z Darią taki pomysł. Mają być brązowe słyszymy na nagraniu.

Następnie Kacper udał się do fryzjera, który zajął się koloryzacją jego wcześniej rozjaśnionych blond włosów. Widać było, że uczestnik "Tańca z Gwiazdami" towarzyszy spory stres - Jasper zastanawiał się, czy w nowej odsłonie programu jego metamorfoza nie sprawi, że widzowie go nie poznają.

Nie przemyślałem jednej rzeczy - czy ktoś mnie w tym programie jeszcze w ogóle pozna? mówił żartobliwie.

Efekt metamorfozy przerósł oczekiwania Kacpra, choć jak przyznał, w nowym wydaniu czuje się trochę dziwnie. A wy - jak oceniacie Jaspera w tej całkowicie odmienionej fryzurze?

Zobacz także: