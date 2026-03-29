5. odcinek "Tańca z Gwiazdami" był wyjątkowy co najmniej z kilku powodów. Widzowie po raz pierwszy mogli zobaczyć tak wiele tańców spoza klasycznego kanonu tańców towarzyskich, a w dodatku gwiazdy same mogły zadecydować, do jakich utworów zatańczą. Największe emocje miały nastąpić dopiero przy werdykcie, zgodnie z którym program opuściły aż dwie pary.

Natsu odpada z "Tańca z Gwiazdami". Komentarze mówią wszyskto

Natalia "Natsu" Karczmarczyk, choć jeszcze przed rozpoczęciem się 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" typowana była na faworytkę, niestety od pierwszych odcinków nie dostawała od jury najlepszych not. Choć influencerka w każdej kolejnej choreografii czuła się pewniej, do końca nie udało jej się zachwycić jurorów. W 5. odcinku show zabrakło też wystarczającej liczby głosów od fanów, czego skutkiem było pożegnanie się Natsu z programem.

W komentarzach w mediach społecznościowych programu głos zabrali fani Natsu, wyrażający żal i niechęć kontynuowania oglądania kolejnych odcinków show.

Właśnie straciliście fana do oglądania. Byłam fanką natsu i dla niej to oglądałam napisała fanka Natsu.

Nie zabrakło jednak też komentarzy widzów, którzy mieli wyczekiwać odpadnięcia influencerki z programu.

W końcu!

Natsu dawno powinna odpaść.

Choć takie komentarze rzadko zdarzają się po werdyktach w "Tańcu z Gwiazdami", to tym razem wielu internautów przyznało, że odpadnięcie Natsu było słuszne i sprawiedliwe.

Oliwa zawsze sprawiedliwa. Słusznie!

Sprawiedliwy werdykt czytamy w komentarzach.

Niemniejsze poruszenie w telewidzach wywołało odpadnięcie z programu 5. odcinka "Tańca z gwiazdami" na żywo Mateusza Pawłowskiego.

Mateusz Pawłowski żegna się z "Tańcem z Gwiazdami". Widzowie zabrali głos

W 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" przygodę w programie zakończył również Mateusz Pawłowski. Jednym z najpopularniejszych komentarzy pod postem informującym o tym fakcie w mediach społecznościowych programu jest ten oceniający werdykt jako bardzo zaskakujący.

Nie spodziewałam się! napisała jedna z internautek, zyskując duże poparcie.

Nie zabrakło też wyrażania smutku względem odpadnięcia aktora z show.

Nieeee. Tej pary akurat szkoda czytamy.

Wśród komentarzy znalazły się również te wskazujące, że to nie Pawłowski, a Kędzierski powinien odpaść tym razem z programu.

Zdecydowanie tutaj powinien odpaść Piotr z Magdaleną.

Niesprawiedliwe!! Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska zatańczyli dużo gorzej!!!

Nie zabrakło jednak wyjaśnienia jednej z internautek, która wskazała, dlaczego dziennikarz prawdopodobnie dostał awans do kolejnego odcinka.

Dużo jest tu oburzenia co jeszcze w programie robi Piotr – jest pozytywny i ma wspaniałą partnerkę taneczną. Przekonali do siebie ludzi co za tym idzie, mają dużo głosów. Ten program to nie tylko taniec ale zabawa i osobowości.

Co myślicie o takim werdykcie?

