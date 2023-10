Tym razem ostatni odcinek minionego sezonu "Nasz nowy dom" jest naprawdę wyjątkowy. Nie tylko ze względu na wzruszającą historię pani Oli, ale także na fakt, że ostatni raz zobaczyliśmy na ekranie Katarzynę Dowbor w roli prowadzącej. Koniecznie zobaczcie to wzruszające pożegnanie gospodyni oraz niesamowitą metamorfozę kolejnego domu.

"Nasz Nowy Dom": Ostatni odcinek z Katarzyną Dowbor

W ostatnim czasie wszyscy mówili o wielkich zmianach w uwielbianym programie Polsatu. Wówczas okazało się, że Katarzyna Dowbor już nie będzie prowadzącą show "Nasz nowy dom". Informacja ta wstrząsnęła fanami formatu, którzy gorzko wypowiadali się o nadchodzącym pożegnaniu gospodyni.

W końcu już w jesiennej edycji programu "Nasz Nowy Dom" to Elżbieta Romanowska zastąpi Katarzynę Dowbor. Zanim jednak to się stanie, widzowie mogli obejrzeć ostatni odcinek 20. sezonu, z dobrze znaną prowadzącą. Wówczas poznaliśmy wzruszającą historię pani Oli - wychowanki domu dziecka. Bohaterka finałowego odcinka jubileuszowego sezonu opowiedziała o swoim dramatycznym dzieciństwie oraz obecnym lokum, w którym żyje z dwoma córkami. Okazało się, że kobieta mieszka w starym domku, przy ogrodzeniu dęblińskiego lotniska, w którym dopiero od niedawna ma bieżącą wodę. Niestety skrupulatnie odkładane grosze do tej pory nie starczyły na generalny remont - aż do momentu pojawienia się Katarzyny Dowbor z ekipą remontową.

Katarzyny Dowbor na miejscu zastała dom w opłakanym stanie. Pani Ola nie kryła swojego wzruszenia, gdy usłyszała, że ten zostanie wyremontowany. Wówczas okazało się, że gospodyni żyje w jednym pokoju, który dzieli z obiema córkami. Dla ekipy remontowej więc największym wyzwaniem okazało się znalezienie dodatkowej przestrzeni, która pozwoli na prywatność i miejsce dla dziewczynek. Metamorfoza przerosła jednak ich oczekiwania! Po starym domu nie ma już nawet śladu!

Stare i zniszczone przestrzenie, zastąpiło jasne i przytulne wnętrze. Ekipa remontowa postawiła na pudrowe odcienie, z przewagą baby blue, który zagościł w nowej kuchni oraz na elewacji budynku. Dziewczynki zyskały nową przestrzeń do zabawy i nauki, a mama elegancką łazienkę i uroczą jadalnie. Elementem, o którym nawet nikt nie marzył, okazał się nowy taras - idealny na nadchodzące lato.

Tym oto odcinkiem i spektakularną metamorfozą Katarzyna Dowbor pożegnała się z widzami programu "Nasz nowy dom". Będziecie za nią tęsknić?

