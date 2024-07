Katarzyna Dowbor opublikowała na swoim instagramowym profilu krótkie nagranie skierowane do fanów. Ci, po lekturze serii alarmujących artykułów i wpisów w social mediach, zaczęli poważnie się o nią niepokoić. Telewizyjna gwiazda uznała, że najlepiej będzie odpowiedzieć im zbiorczo, dołączając do wpisu nagranie. Zobaczcie, co miała do powiedzenia.

Katarzyna Dowbor komentuje rewelacje na swój temat

Katarzyna Dowbor została niedawno zwolniona ze stanowiska gospodyni programu "Nasz nowy dom". Media i fani nie ustają w poszukiwaniu przyczyn tego stanu, bowiem format cieszył się wysoka oglądalnością, a prowadząca niezmiennie oceniana była bardzo dobrze i stała się twarzą polsatowskiego hitu. W sieci szybko pojawiła się informacja, przekazana ponoć przez osobę pracującą przy produkcji show, jakoby powodem zakończenia współpracy z dziennikarką miał być jej pogarszający się stan zdrowia. Plotka zaczęła żyć własnym życiem i z suchej informacji stała się bardzo dramatyczna, a wielbiciele Katarzyny Dowbor zasypali ją wiadomościami, dopytując, czy aby ma pewno czuje się dobrze. 63-latka odniosła się do sprawy w sieci:

Moi Kochani, chcę wam jeszcze raz bardzo podziękować za wsparcie, miłe słowa i tę walkę o mnie. Jesteście cudowni! I spieszę was uspokoić, że informacje o moim złym stanie zdrowia, które pojawiają się w mediach są absolutnie nieprawdziwe! Nie wierzcie w to! Czy tak wygląda kobieta, która jedną nogą stoi nad grobem? Całuję was i dziękuję za wszystko! - przekazała dziennikarka

Rzeczywiście, nagranie nie pozostawia cienia wątpliwości, że Katarzyna Dowbor ma się dobrze, mimo przykrej sytuacji, jaka ją spotkała. Uspokojeni fani przekazywali swojej ulubienicy wyrazy wsparcia, publikując w sekcji komentarzy wiele ciepłych słów:

Domyślam się, że nadal jest ciężko na serduchu, ale… nie jest pani sama! Ma pani tylu ludzi, którzy stoją i doceniają panią… Pomogła pani tylu ludziom… Jest pani aniołem! Pani Kasiu to pani jest cudowna! Przecież to oczywiste, wszyscy panią kochają - pisali

Zaznaczmy, że przed dekadą prezenterka straciła pracę w TVP, a stało się to tuż przed jej jubileuszem 30-lecia pracy w mediach. Całe zajście skomentowała gorzko, sugerując, że przyczyną prawdopodobnie był jej wiek. Wtedy to pomocną dłoń wyciągnęli do niej włodarze Polsatu, doceniając jej umiejętności oraz doświadczenie, powierzając nowy format. I to był strzał w dziesiątkę, biorąc pod uwagę słupki oglądalności oraz reakcję widowni. Niestety, ostatnio okazało się, że władze stacji podziękowały Katarzynie Dowbor za współpracę.

Wiadomo już, że następczyni Katarzyny Dowbor została wybrana. Jest nią 39-letnia Elżbieta Romanowska, która w poniedziałek 15 maja zaczęła zdjęcia do nowego sezonu "Naszego nowego domu", który będzie można obejrzeć jesienią.

