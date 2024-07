W pierwszym odcinku "Hotel Paradise All Stars" poznaliśmy wszystkich uczestników, którzy przez kolejne tygodnie będą walczyć o miłość i/lub pieniądze. Wśród nich pojawili się... Nana i Łukasz, jedna z najbardziej kontrowersyjnych par czwartej odsłony show TVN 7. Już na samym wstępie nie szczędzili sobie złośliwości. Będzie ostro!

Ruszyła specjalna edycja flagowego show TVN 7 - "Hotel Paradise All Stars", w której biorą udział uczestnicy poprzednich serii show! Jako pierwsi ogłaszaliśmy, że wśród nich znalazła się Basia Pędlowska, zwyciężczyni trzeciej odsłony. Poza nią są to również:

Największą sensację budzi jednak udział Nany i Łukasza z 4. serii "Hotelu Paradise". Po programie byli parą niemal dwa lata, rozstali się w nienajlepszych relacjach, więc jak się domyślacie, atmosfera w Kolumbii, gdzie był kręcony program, zrobiła się gęsta.

Jako pierwsza w programie pojawiła się Nana. Uczestniczka nie ukrywała, że przyszła do programu z nadzieją na dobrą zabawę:

Nana oczywiście wspominała o swoim związku z Łukaszem i rozstaniu:

Jestem nową osobą! Kilka miesięcy temu zakończył się nasz prawie dwuletni związek. Nie było to pozytywne rozstanie, ale oboje podjęliśmy taką decyzję. To był trudny związek, ale dużo przyniósł dobrego dla mnie. Jestem bardziej samodzielna, wiem, czego chcę, siebie stawiam na pierwszym miejscu. Uważam, że przeszłam fajną przemianę i chcę wnieść coś pozytywnego - zdradziła Nana w wizytówce.

Zaznaczyła, że w show nie chciałaby spotkać Łukasza.

Produkcja "Hotel Paradise All Stars" wie jednak, jak podkręcić atmosferę. Kolejnym uczestnikiem show został oczywiście Łukasz, który od razu wypalił:

Jeżeli byłaby taka sytuacja, że bym widział Nanę, to na pewno bym z nią nie był. Nie wraca się do byłej, nie czyta się dwa razy tej samej książki, jak znasz koniec historii.

Łukasz również nie ukrywa, że nie chce się zakochiwać w show:

Zakochać się to będzie największa głupota jaka może być. Mam nadzieję, że będą grube imprezy i będzie seks, musi być seks niech się ludzie nie boją pokazać - mówił.

Do spotkania eks partnerów doszło w momencie, kiedy dziewczyny dotarły do domu, w którym byli już faceci. Wszyscy się ze sobą przywitali, ale nie Nana i Łukasz. Byli zmieszani i nieco zdenerwowani:

Nana: Masakra, zderzenie ze ścianą, bo czeka mój był. My się zabijemy. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych interakcji, ja nie zamierzam się odzywać w ogóle [...] Nie wytrzymamy tu długo, nie mamy dobrych relacji, będę go unikać i tyle.

Do pierwszej interakcji między Naną i Łukaszem doszło jednak natychmiast, kiedy wszyscy uczestnicy siedzieli razem. W zapowiedzi kolejnego odcinka (w piątek, w TVN 7 o godzinie 20:00) widać, że dojdzie do pierwszej wymiany zdań!

Na koniec Łukasz dodaje:

Mam taki wstręt do tej osoby, że nie chcę, żeby była w moim otoczeniu.

Głos w tej sprawie znacznie częściej zabierała Nana, nie szczędząc Łukaszowi gorzkich słów. O końcu swojego związku poinformowali w grudniu 2022 roku we wspólnym oświadczeniu:

Nadszedł ten czas.. Jak wiecie mieliśmy dużo fajnych chwil, mieliśmy też i gorsze, jak to w związku bywa. Nie wszystko jest tak kolorowe jak na Instagramie????Ostatnie tygodnie nie należały do najlepszych i gorsze chwile przeważyły. Rozumieliśmy, że jednak się od siebie różnimy i żyjemy na innych zasadach. Są pewne kwestie, które są nie do przejścia. Dziś ogłaszamy publicznie nasze rozstanie, ale zatrzymamy nasze powody dla siebie. Na pewno każdy wyciągnie z tego wnioski - pisali wówczas.