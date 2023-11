1 z 10

W sobotę, 11 listopada, na antenie Telewizji Polsat wystartował nowy program dla dzieci i młodzieży – „My3”. Ideą programu jest zwrócenie uwagi młodych odbiorców na to co dzieje się w otaczającym ich świecie. Prowadzące program, Jula, Natka i Gefi, w każdy sobotni i niedzielny poranek udowadniają, że nauka, odkrywanie i rozwijanie pasji mogą być ciekawym, a nie tylko wymagającym ciężkiej pracy doświadczeniem. W każdym odcinku na widzów czekają kreatywne i inspirujące zabawy oraz wyjątkowe rozmowy z gośćmi specjalnymi – idolami dzieci i młodzieży.

Zobacz koniecznie: Kwiatkowski pomógł w chorobie Górniak. Zrobił dla niej coś, na co nie każdego byłoby stać!

Kto w następnym odcinku?

Do tej pory zaproszenie do programu przyjęli: Dawid Kwiatkowski, który opowiadał o tym jak rozpoczęła się jego muzyczna przygoda, Agnieszka Kaczorowska, która podzieliła się z najmłodszymi swoją pasją do tańca, C-BOOL, który opowiadał o swoich muzycznych fascynacjach, Kamil Dziliński, który zajmuje się żonglerką kontaktową, czy 15-letni crossfiter – Szymon Urbański.

Więcej: Dawid Kwiatkowski zdradził, jak nazwie swoje dzieci!

W najbliższy weekend gośćmi programu będą: Paulina Mikuła, autorka vloga „Mówiąc inaczej” oraz duet grający na wiadrach, Bucket Guys, czyli bracia Oskar i Alek Podolscy.

„My3” na antenie Telewizji Polsat, w każdą sobotę i niedzielę o 7:45. A w galerii zobaczcie więcej zdjęć! ;)

Sprawdź więcej: Michał Szpak zazdrosny o Dawida Kwiatkowskiego? Zaskakujące doniesienia z planów "The Voice"