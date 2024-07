Modny Tata odpadł w pierwszym odcinku drugiej edycji "Agenta". Michał Będzimirowski musiał pożegnać się z programem po wypełnieniu testu, w którym uczestnicy udzielają szczegółowych odpowiedzi na temat tytułowego "Agenta". Popularny bloger niestety nie poradził sobie z zadaniem i miał najmniej trafnych odpowiedzi ze wszystkich uczestników. W "Dzień dobry TVN" zdradził, kogo typował.

Myślałem o kobiecie, ale summa summarum okazało się, że pani też pożegnała się wcześniej. Moja dedukcja okazała się nietrafiona. Też się zdziwiłem - powiedział Michał Będzimirowski.

Jednak to nie jedyne, co bloger zdradził na temat kulis programu "Agent".

Modny Tata o kulisach programu "Agent Gwiazdy"

Modny tata odniósł się również do konfliktu, który powstał już w pierwszym odcinku programu. Chodzi o sytuacje, do których dochodziło pomiędzy Alanem Anderszem oraz Tomaszem Niecikiem. Panowie wyraźnie nie przypadli sobie do gustu i szybko zaczęło między nimi iskrzyć. Michał Będzimirowski potwierdził, że pomiędzy aktorem i gwiazdorem muzyki disco polo rzeczywiście dochodziło do spięć.

To co wczoraj zostało pokazane, czyli ten konflikt dwóch osób, Tomka i Alana, odegra znaczącą rolę w dalszych odcinkach. Panowie ewidentnie nie czują do siebie nici sympatii. A szkoda, bo zarówno Alan i Tomek to fajne chłopaki - powiedział Michał Będzimirowski w DDTVN.

Po pierwszy odcinku "Agenta" w internecie pojawił się hejt na Alana Andersza. Widzom nie spodobała się postawa aktora w programie. Czy to właśnie Alan jest agentem? Wiele osób już teraz nie ma wątpliwości.

A wy jak myślicie? Kto jest tytułowym agentem?

Żałujecie, że przystojny bloger pożegnał się z programem?