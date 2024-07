Internauci oburzeni zachowaniem Alana Andersza! Za nami pierwszy odcinek drugiej edycji "Agent-Gwiazdy". Jak już wiemy, z programem pożegnał się bloger Modny Tata, jednak to nie jego porażka stała się głównym tematem rozmów internautów w sieci. Na fanpage'u "Agenta" na Facebooku fani programu byli oburzeni postawą Alana Andersza w pierwszym odcinku.

Alan Andersz zdecydowanie był jedną z najbarwniejszych postaci w pierwszej odsłonie programu. Aktor wdał się w konflikt z Tomaszem Niecikiem i oszukał pozostałych uczestników podczas konkurencji, w której jedna osoba musiała odpowiedzieć na pytanie, czy Alan pali papierosy. Modny Tata stwierdził, że tak, ale Alan Andersz temu zaprzeczył, co wywołało spore poruszenie w grupie. Aktor miał mówić wcześniej coś zupełnie innego, a Olga Frycz głośno przyznała, że sama paliła z Alanem. Zachowanie Alana Andersza wzbudziło oburzenie wśród internautów. Co pisali?

Po 39i pół wydawał się całkiem spoko , jednak woda sodowa uderzyła do głowy . Później ten nieszczęśliwy wypadek , szkoda chłopaka było . Długo , długo nic i pojawił się w programie Uwaga . Pomyślałam , fajny chłopak , dostał lekcje życia , jest gość Ok . Po dzisiejszym Agencie , stwierdzam , ze to głupi cwaniak jest . Nie można w jego obecności zjeść pomarańczy , No co to było ?!!! Może i dostał lekcje od życia ale zadania domowego to nie odrobił . Prostactwo i tyle ???? szkoda

Zachowanie podobne do Antka z pierwszej edycji

Prawde mowiac maly cham z niego wyszedl,mimo ze nie jestem fanka Tomasza , Alan szukal zaczepki - pisali internauci.