Michał Wiśniewski znika z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?! Zaskakujące ustalenia mediów! 

Już po wakacjach startuje jesienna ramówka, a co za tym idzie, na antenę wrócą kultowe programy, między innymi "Twoja twarz brzmi znajomo". Powoli poznajemy uczestników 15. edycji, i wygląda na to, że w show szykują się zmiany w składzie jurorskim! Według medialnych doniesień, to wokalista "Ich Troje", Michał Wiśniewski, ma zastąpić jednego z dotychczasowych jurorów! Kogo? Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Eurowizja 2021: Juror "Twoja twarz brzmi znajomo" masakruje Rafała Brzozowskiego! "To jest żart z odbiorców" "Twoja twarz brzmi znajomo": Michał Wiśniewski w jury! Kogo zastąpi? Fani "Twoja twarz brzmi znajomo" już nie mogą się doczekać 15 odsłony show. Według wielu widzów, skład uczestników, który powoli poznajemy, zapowiada się naprawdę fantastycznie. Na ten moment znamy pięć gwiazd, które wystąpią w nowej edycji. To Barbara Kurdej-Szatan , Paulina Sykut-Jeżyna , Kasia Łaska, Robert Janowski oraz Tomasz Ciachorowski . Zapowiada się więc fantastyczna aktorsko-muzyczna rywalizacja! Widzowie "Twoja twarz brzmi znajomo" uwielbiają również skład jurorski, ale i tutaj zajdą pewne zmiany. Na portalu Pomponik.pl pojawiły się zdjęcia, na których widzimy ujawnionych już uczestników 15. edycji programu oraz... Michała Wiśniewskiego! Według informacji portalu, wokalista "Ich Troje" nie będzie jednak kolejnym uczestnikiem, a jurorem! - To tajemnica, ale Michał prawdopodobnie dołączy do jurorów i będzie oceniał uczestników - donosi informator portalu. Z kolei według informacji uzyskanych przez "Fakt", Michał Wiśniewski najprawdopodobniej zastąpi w jury jednego z panów - Kacpra Kuszewskiego lub Adama Strycharczuka. -...