Znamy ją z filmów i seriali. Jej głos brzmi znajomo, od lat nosi diamentowy kolczyk, na dobre i na złe”, przedstawił Annę Jurksztowicz (58) w show Polsatu „Twoja twarz brzmi znajomo” prowadzący Piotr Gąsowski. Potem o Annie opowiadały bliskie jej kobiety, m.in. Zofia Zborowska-Wrona, która była narzeczoną jej syna Radzimira. „Ania ma ogromne serce i dystans do siebie”, powiedziała aktorka, a Joanna Kurowska dodała: „Od Zawichostu po Milonię ona jest najelegantszą kobietą w Polsce”. Wsparcie bliskich dodało wokalistce skrzydeł. W pierwszym odcinku programu brawurowo wykonała utwór „Rysa na szkle” Urszuli. Krzysztof Cugowski, nowy juror, powiedział o niej:

„Jest gwiazdą od lat i dla niej przełożenie się do innej stylistyki jest trudniejsze niż dla debiutanta. Uważam, że było słychać głos Ani, i całe szczęście”.

Jurksztowicz za występ dostała owacje na stojąco, nawet od Małgorzaty Walewskiej! Udział w „TTBZ” to duża rewolucja w jej życiu, ale wcale nie jedyna…

Jurksztowicz po 27 latach małżeństwa rozwodzi się z Dębskim

Na scenie Anna emanuje spokojem. Może dlatego, że od lat zajmuje się medytacją i jogą. Niewielu wie, że jest certyfikowaną nauczycielką w tych dziedzinach i nagrała płytę z mantrami. Teraz spokój jest jej szczególnie potrzebny, ponieważ po 27 latach małżeństwa rozwodzi się z kompozytorem Krzesimirem Dębskim. Pierwsza rozprawa odbyła się na początku marca. O rozstaniu pary dowiedzieliśmy się w grudniu, gdy muzyk poinformował w oświadczeniu, że po dwóch latach separacji złożył do sądu pozew rozwodowy. To właśnie Dębski skomponował słynny przebój „Diamentowy kolczyk”, którym Anna wygrała festiwal w Opolu w 1985 roku. Wokalistkę i kompozytora połączyła przed laty miłość do muzyki. Ona wspominała to tak:

„Był mężczyzną w moim typie, ale nawet przez chwilę nie pomyślałam, że możemy być razem, bo przedstawił mi swoją dziewczynę Iwonkę”.

Jednak ciągnęło ich do siebie.

„Aż układ przyjacielski zamienił się w bliski”.

Krzesimir miał już wtedy za sobą jedno małżeństwo (z Izabelą) i dwoje dzieci: Tolisława i Dobromiłę. Z Anną doczekał się kolejnej dwójki. Synowi, zgodnie z rodzinną tradycją, dał słowiańskie imię – Radzimir, a córce – Maria. Radzimir poszedł w ślady rodziców. W 2012 roku wygrał konkurs na remiks piosenki Beyonce, co zapewniło mu wielką sławę. Dziś prężnie działa w świecie muzyki, co bardzo cieszy jego rodziców. Zwłaszcza Annę, którą z dziećmi łączy silna więź. Artystka poświęciła swoją karierę, żeby zająć się ich wychowaniem.

„W cieniu bywa przyjemniej niż w słońcu. Ale mówiąc prawdę, celowo wycofałam się z show-biznesu, bo dzieci były małe, a bycie z nimi to był mój priorytet”, opowiadała.

Gdy dzieci podrosły, została menedżerką męża oraz wydawczynią jego utworów.

TRICOLORS/East News

Perfekcjonistka

– Ania sprawia wrażenie silnej, ale tak naprawdę to tylko pozory. Jest w bardzo trudnej sytuacji. Wierzymy jednak, że sobie poradzi i jeszcze zaśpiewa niejeden hit – mówią przyjaciółki wokalistki. – Ludziom wydaje się świetnie ubraną, perfekcyjną kobietą, ale mało kto wie, że potrafi przygotować prawdziwą ucztę Babette: doskonałe dania kuchni libańskiej, indyjskiej, prowansalskiej. Choć mnie wydaje się, że właśnie ten perfekcjonizm może gubić ją w życiu – mówi nam o Annie jej przyjaciółka Joanna Kurowska, która podziwia piosenkarkę za to, że zdecydowała się na udział w show „TTBZ”.

Dla Jurksztowicz występy w programie Polsatu to szansa na wielki powrót na scenę. Choć gwiazda ma na koncie przeboje znane z seriali „Matki, żony i kochanki”, „Na dobre i na złe” oraz „Ranczo”, teraz ma apetyt na więcej! Po latach wychodzi z cienia i chce postawić w końcu na siebie, nagrać nowe hity. Zapytana przez Macieja Dowbora na planie „TTBZ”, czy na scenie ma jeszcze tremę, odpowiedziała:

„Stresuję się i dzięki temu czuję, że żyję!”.

A my czujemy, że ten rok może należeć właśnie do niej!

