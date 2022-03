"Twoja twarz brzmi znajomo" Michał Wiśniewski miażdży występ Karoliny Pisarek

W programie "Twoja twarz brzmi znajomo" należy mieć przede wszystkim umiejętności aktorskie, ale także wokalne, by zrobić na jurorach i widzach wrażenie. Dla Karoliny Pisarek zarówno jedno jak i drugie jest dużym wyzwaniem, ostatecznie przecież modelka nie miała dotąd do czynienia z tymi profesjami. Mimo tego wciąż stara się dać z siebie wszystko i odczarować niezbyt udany występ z premierowego odcinka. Dodatkową trudnością okazało się być to, że kolejnym odcinku Karolina Pisarek musiała wcielić się w rolę mężczyzny. Jak sobie poradziła? Niektórzy widzą ogromny postęp, a jury było bardziej wyrozumiałe niż ostatnio, poza Michałem Wiśniewskim...

"Twoja twarz brzmi znajomo" Michał Wiśniewski wprost do Karoliny Pisarek: "Nie masz takich umiejętności"

Za nami kolejny odcinek 16. sezonu "Twoja twarz brzmi znajomo". Każdy z artystów występujących na scenie dał z siebie wszystko, ale jury w tej edycji nie bawi się w miłe słówka i pocieszenia. Każda gwiazda otrzymała kilka słów uwag i upomnień. Widzowie najbardziej czekali na występ Karoliny Pisarek, która w 1. odcinku wcielając się w Madonnę nie do końca sobie z tym występem poradziła. Zresztą internauci byli dla Pisarek bezlitośni. Być może tak wiele krytycznych komentarzy zachęciło modelkę do jeszcze większej pracy. Nic dziwnego, Karolina Pisarek musiała wcielić się w mężczyznę. Zaśpiewała wielki przebój Roya Orbinsona "You Got It".

Przed modelką było więc wielkie wyzwanie, z którym poradziła sobie znacznie lepiej niż z piosenką Madonny. Karolina Pisarek, mimo tego, że musiała się wcielić w rolę mężczyzny dość łatwo uzyskała niską barwę głosu, a widzowie mieli znacznie lepsze wrażenia po tym występie niż po poprzednim!

- Ej no ... trzeba pochwalić !!! Brawo - Nawet spoko jej poszło, jak na kobietę dobry występ 👏👏 - Karolina dała radę, jest co raz to lepiej👍 Mam nadzieję, że nas jeszcze jakąś postacią zaskoczy👍 - chwalą fani.

Niestety jury nie było aż tak przychylne, co do tego występu.

Małgorzata Walewska przyznała, że dostrzega ogromny postęp Karoliny Pisarek. Śpiewaczka powiedziała z rozbrajającą szczerością:

- Ja bym nawet powiedziała, że były krótkie momenty, kiedy barwowo się zbliżałaś. I były trzy nieczyste nuty. W pierwszym twoim występie były trzy czyste, a teraz są trzy nieczyste. Kochana, to jest niebywały postęp! Mało tego, pierwsza „góra” była taka omsknięta, a druga już była dobra, czyli w obrębie jednego odcinka potrafisz zrobić postęp, jestem zbudowana - mówiła Małgorzata Walewska.

Podobnie wypowiedziała się na temat występu modelki Katarzyna Skrzynecka. Jednak najbardziej zaskoczył swoją opinią Michał Wiśniewski, który wydał dość ostry werdykt, ale jednocześnie pełen łagodnego optymizmu:

- Pierwszy raz nie wiedziałem, że aż tak będzie, że nie zgodzę się z Małgosią. Było dużo niewyśpiewanych dźwięków. Natomiast w całokształcie kompozycji muszę powiedzieć, że jestem bardzo mile rozczarowany, bo sądziłem, że możesz bardzo polec na tym utworze. A jestem mile zaskoczony. To, czy ty śpiewasz? Tak śpiewasz! Czasami nie trafiasz w dźwięki, czasami ich nie wyśpiewujesz, ale to jest generalnie to, że nigdy na scenie w roli piosenkarki nie występowałaś. Czy się udało? Nie! Ale czy było to do strawienia? Jak najbardziej! Czy może być lepiej? Z pewnością! -wyjaśnił Michał Wiśniewski.

Choć jury stara się być łagodne dla Karoliny Pisarek, to jednak nie kryje swoich krytycznych komentarzy. Modelka ma za sobą trzy niełatwe wcielenia: Madonny, Haliny Frąckowiak i Roya Orbinsona i z każdą z nich radzi sobie coraz lepiej. W następnym odcinku Karolina Pisarek zmierzy się z utworem In-Grid.

Widzicie postęp w występach Karoliny?

Najnowszy odcinek programu wygrała Anna Rusowicz, która zebrała największą ilość punktów za fenomenalne wykonanie "Tych lat nie odda nikt" Ireny Santor.