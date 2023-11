Michała Szpaka i Dawida Kwiatkowskiego łączy bardzo dużo. Obaj mają świetne głosy, znakomity i charyzmatyczny styl (zobacz: Szpak czy Kwiatkowski? Obaj świetnie śpiewają, ale i znakomicie wyglądają! Który ma lepszy styl?) i oddanie fanów. Teraz łączy ich również program "The Voice" - Michał po raz pierwszy wystąpi w "The Voice of Poland", a Dawid - w "The Voice Kids". Czy jest więc tak, że młodzi i zdolni artyści rywalizują ze sobą? A może wręcz na odwrót - kolegują i wspierają się? Jak zaznaczył sam wokalista, ich fankluby często się ścierają... Zobaczcie, co na ten temat mówi Michał Szpak!

Dawid i Michał będą jurorami!