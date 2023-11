Patrycja Markowska, Grzegorz Hyży, Piotr Cugowski i Michał Szpak - oto cała ekipa jurorska programu "The Voice of Poland". Czy dobór tej kadry trenerskiej jest odpowiedni? Zapytaliśmy o to Piotra Cugowskiego, który dodatkowo zdradził nam, czy Michał Szpak, który jako jedyny z jurorów poprzedniej edycji przeszedł do obecnej, przypadkiem nie gwiazdorzy! (Zobacz przy okazji: Michał Szpak zdradza kulisy nowej edycji "The Voice of Poland" i ocenia karierę Marty Gałuszewskiej!)

Reklama

Więcej tutaj: Powstaje film dokumentalny o Michale Szpaku? Zobaczcie, co zdradził nam wokalista!

Co odpowiedział Piotr Cugowski? Czy lubi się z Michałem Szpakiem? Posłuchajcie!

Zobacz też: Z pewnością nie była potulnym barankiem! Jak Michał Szpak wspomina cięte riposty Kory?

Michał Szpak - jak sprawdza się w roli jurora?

ONS

Reklama

Piotr Cugowski zdradził prawdę.