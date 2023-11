Reklama

Michał Szpak wspomina Korę jako osobę o mocnym charakterze, nie ukrywającą swoich poglądów, ale nigdy nie krzywdzącą nimi ludzi. Podkreśla, że gwiazda Maanamu potrafiła zelektryzować drugiego człowieka tylko jednym spojrzeniem.

Kora od wielu lat uważana jest za ikonę polskiej muzyki rozrywkowej. W ciągu trwającej ponad cztery dekady kariery zawodowej wraz z zespołem Maanam zrewolucjonizowała rodzimą scenę, wprowadzając nowy rodzaj muzyki oraz wizerunku scenicznego. Jej przyjaciele wielokrotnie podkreślali w wywiadach, że wokalistka prywatnie była niezwykle ciepłą osobą, podczas występów pokazywała jednak drapieżną stronę swojej osobowości.

A co o uszczypliwościach Kory, np. w programie "Must Be The Music", powiedział Michał Szpak? W końcu jej riposty pamiętają wszyscy! ;)

Michał Szpak o Korze.

Jak wspomina jej drobne uszczypliwości? ;)