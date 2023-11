1 z 10

To już dziś! O 20.00 rusza 8. edycja "The Voice of Poland", w której zobaczymy zmieniony skład jury. Tym razem w czerwonych fotelach zasiądą Marysia Sadowska, Andrzej Piaseczny, Tomson i Baron z Afromental oraz... Michał Szpak. Wokalista zastąpił w show Natalię Kukulską. Jak sobie poradzi w roli jurora? Zobaczcie na kolejnych stronach naszej galerii, dlaczego pisało się w mediach o tym, że Szpak nie jest lubiany przez pozostałych trenerów show "The Voice of Poland". Zobaczcie też, jak jurorzy show wyglądali w dzisiejszym "Pytaniu na śniadanie".

