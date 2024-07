Już w środę kolejny odcinek programu "You Can Dance" (środa, 21:30 TVN). My mamy dla Was ciekawy zwiastun tanecznego show. Jeden z uczestników, Mateusz, wykonał dość niecodzienny taniec, który zachwycił... Michała Piróga! Juror show przekonał się do tańca towarzyskiego i zaproponował Agustinowi wspólną naukę samby!

Mateusz, ja Ci chciałem bardzo podziękować, przybliżyłeś mi świat Agustina Egurroli, on mi zawsze mówił, że taniec towarzyski jest tak piękny i dzisiaj to zrozumiałem. Aguś, zabierz mnie na kurs, chce iść z Tobą na sambę - mówił Piróg.

