Finał 13. edycji "Tańca z Gwiazdami" za nami. Program wygrała Ilona Krawczyńska, ale według jury rywalizacja była naprawdę wyrównana. Michał Malitowski nie ukrywa, że Jacek Jelonek i Michał Danilczuk w programie stworzyli coś wyjątkowego jako pierwsza para jednopłciowa. To oni załużyli na wygraną?

Michał Malitowski o werdykcie w "Tańcu z Gwiazdami"!

Michał Malitowski w rozmowie z reporterką Party.pl odniósł się do wyników finału 13. edycji "Tańca z Gwiazdami". Juror powiedział wprost, że obie pary doskonale radziły sobie na parkiecie. Co więcej, Michał Malitowski nie ukrywa, że choć to Ilona Krawczyńska wygrała program to Jacek Jelonek też może czuć się zwycięzcą:

Jacek z Michałem stworzyli coś wyjątkowego i dzisiaj tutaj też mieliśmy super uznanie, więc mogą czuć się w jakiejś części zwycięzcami na pewno - powiedział wprost Michał Malitowski.

Michał Malitowski został też zapytany o parę taneczną, która w finale była bliższa jego sercu i po chwili wahania odpowiedział wprost:

Jako para Jacek z Michałem stworzyli coś bardziej wyjątkowego - dodał juror.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Michałem Malitowskim. Co juror powiedział na temat występu Ilony Krawczyńskiej?

