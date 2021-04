Michał komentuje odejście Oli z "Hotelu Paradise 3". Zabrał głos w kwestii ich związku. Dalej są razem? 

Uczestnicy "Hotelu Paradise 3" okazali się bezlitośni. Kiedy okazało się, że mogą wyrzucić kogoś z programu jeszcze przed Rajskim Rozdaniem, a Bibi i Simon wyłożyli im na tacy Mariusza i Olę, w ocaleniu swojej partnerki nie pomogły nawet słowa Michała. "Dajcie nam szansę, a pokażemy wam, że chemia jest prawdziwa, proszę was o trochę serca" - prosił. Ola opuściła "Hotel Paradise 3" cała we łzach, a Michał nie krył swojej złości. Teraz ponownie postanowił skomentować odejście dziewczyny, tym razem za pośrednictwem mediach społecznościowych. Co więcej, zabrał głos w sprawie ich związku. Po powrocie do Polski Ola i Michał są razem?

"Hotel Paradise 3": Michał o odejściu Oli i ich związku

Michał i Ola bez wątpienia zapadną w pamięci widzów "Hotelu Paradise 3" jako para, która wzbudziła najwięcej kontrowersji. Niestety, gdy na jaw wyszedł ich sekret, a pozostali uczestnicy zaczęli podejrzewać, że Ola doskonale wiedziała, że Michał pojawi się w programie i tylko na to czekała, postanowili ich rozdzielić. Wielu fanów zastanawia się, czy uczucia tej dwójki, która poznała się dzięki bratu Oli, były prawdziwe, a ostatni wpis Michała tylko podsycił ich ciekawość.

Piękna, wrażliwa a zarazem bezpośrednia i kontrowersyjna. Można ją kochać bądź nienawidzić. Ja przez te 3 dni poczułem więcej niż w prawdziwym życiu, poza programem przez miesiąc. Ciężko mi było ją żegnać co zresztą widzieliście. (...) Dziękuje Ci @ola.hotelparadise3 za te intensywne dni w programie❤️ jesteś cudowna 🥰 - napisał.

Kiedy Ola pakowała swoje rzeczy w "Hotelu Paradise 3", Michał prosił ją, by na niego poczekała i twierdził, że jeszcze kiedyś będą się razem śmiać z tej całej sytuacji. Czy ma żal do uczestników, że postanowili wyeliminować ja z dalszej gry, tym samym odbierając im wspólny czas w programie?

Rozmawiałem z uczestnikami w hotelu, opowiadali mi dlaczego mieli taki żal do Oli. Co o tym myślę? Uważam, że jak ktoś wchodzi do hotelu, to z założenia chce utrzymać się jak najdłużej, a kto jaką strategie obierze, to juz jest jego decyzja. Można grać, można poddać się uczuciom, ale jeżeli tych uczuć nie ma to, co nam pozostaje? Pozostaje nam kombinowanie. To jest gra - wyznał odpowiadając na pytania internautów.

Tych jednak było więcej, a większość z nich dotyczyła jego obecnej relacji z Olą! Czy ta dwójka jest razem po powrocie do polski? Michał nie ukrywa swoich uczuć.

Muszę was rozczarować, ale niestety nie mogę jeszcze na takie pytania, musicie jeszcze chwilę poczekać. Dziękuje, za te liczne pozytywne komentarze - odpowiedział. - Owszem, mam uczucia, posiadam je, ale jakie kieruję w stosunku do Oli, musicie jeszcze chwileczkę poczekać - dodał.

W dalszej sesji pytań i odpowiedzi, Michał przyznał, że starał się pomścić Olę, a po jej odejściu obrał w programie pewną strategię. Czy jednak okaże się ona owocna? Tego musimy przekonać się sami w kolejnych odcinkach kontrowersyjnego show TVN 7.

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Nie tylko Ola i Michał. Luiza i Kuba też znali się przed programem?! Uczestniczka wszystkich okłamała?

Michał i Ola nie mogli się sobą nacieszyć, chociaż spędzili razem tylko trzy dni. Czy ich uczucie było jedynie grą?

Michał był pierwszym uczestnikiem, na którego w "Hotelu Paradise 3" postanowiła otworzyć się Ola.

Mat. prasowe

Teraz chłopak postanowił skomentować jej odejście, tym razem na swoim Instagramie. Michał nie ukrywa, że był to dla niego bardzo trudny moment.