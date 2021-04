"Hotel Paradise 3": Nie tylko Ola i Michał. Luiza i Kuba też znali się przed programem?! Uczestniczka wszystkich okłamała?

Ostatnie wydarzenia, a mianowicie pojawienie się w "Hotelu Paradise 3" Michała, który przed programem znał się z Olą, doprowadziły do ogromnych zmian i rozzłościły nie tylko uczestników, ale i widzów kontrowersyjnego programu. Mieszkańcy rajskiego hotelu oburzeni kłamstwem Oli postanowili odesłać ją do Polski jeszcze przed Rajskim Rozdaniem, jednak wygląda na to, że inna uczestniczka również skrywa swój sekret. Czyżby widząc to, jak pozostali zareagowali na zażyłości Oli i Michała, Luiza postanowiła zachować go tylko dla siebie? Okazuje się, że zadnim Kuba wszedł do programu, dziewczyna, która obecnie tworzy z nim parę, już go znała!

"Hotel Paradise 3": Luiza i Kuba znali się przed programem

Dla Oli znajomość z Michałem przed programem okazała się końcem przygody z "Hotelem Paradise 3". Mimo, że oboje utrzymywali, że nigdy nie byli ze sobą blisko, pozostałym uczestnikom trudno było w to uwierzyć, a fakt, że Ola wiedziała, że chłopak pojawi się na Zanzibarze i w rozmowie z Luizą otwarcie przyznała, że na niego czeka, tylko dolał oliwy do ognia. Mieszkańcy rajskiego hotelu stwierdzili, że dziewczyna wykazała się brakiem szczerości i postanowili ją "odpulić", a swoje trzy grosze w całym zamieszaniu miała nawet Luiza, która postanowiła spiskować przeciwko swojej przyjaciółce, czego widzowie nie mogli jej wybaczyć! Jak się okazuje, nie tylko Ola miała w "Hotelu Paradise 3" kolegę sprzed programu.

Niedawno do uczestników trzeciej edycji kontrowersyjnego show dołączył Kuba. Chłopak zrobił naprawdę mocne wejście i od razu udał się na randkę z trzema uczestniczkami, po której dziewczyny zadecydowały, że stworzy parę z Luizą. Ta nie kryła, że tylko czeka aż w "Hotelu Paradise 3" pojawi się ktoś nowy i będzie mogła rozłączyć się z Krzyśkiem, z którym podczas ostatniej Puszki Pandory wdała się w niemałą awanturę. Teraz okazuje się, że Luiza i Kuba znali się jeszcze przed całym zamieszaniem! Na Instagramie Kuby Wójcika, który jest prywatny, można znaleźć zdjęcie z jego obecną programową partnerką, które zostało opublikowane 20 września 2020 roku, a przypomnijmy, że castingi do "Hotelu Paradise 3" ruszyły dopiero w październiku! Czyżby Luiza, która do tej nie mogła znaleźć na Zanzibarze swojej drugiej połówki, tak jak Ola czekała, aż wejdzie jej kolega, jednak po reakcji pozostałych uczestników na Olę i Michała postanowiła, że zachowa wiadomość o tej znajomości tylko dla siebie?

Zobacz także: Hotel Paradise 3: Ola odpadła z programu, a w sieci zawrzało! Mocne komentarze internautów

Luiza to jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek programu "Hotel Paradise 3". Czyżby teraz ona skrywała przed pozostałymi sekret z prywatnego życia?

Mat. prasowe

Okazuje się, że na Instagramie Kuby wspólne zdjęcie z Luizą pojawiło się na kilka miesięcy przed tym, jak rozpoczęły się nagrania do "Hotelu Paradise 3".

Mat. prasowe

Ostatnio przez znajomość przed programem, z show pożegnała się Ola. Czyżby Luiza i Kuba wyciągnęli z tego lekcję i postanowili nie mówić pozostałym całej prawdy?