Do "Hotelu Paradise" zawsze zgłaszają się pewne siebie i swojej kobiecości uczestniczki. Każda z nich otwarcie mówi co myśli o swoim ciele, wiele z nich nie bało się powiedzieć, co chętnie by w sobie zmieniło. Jedną z nich była Marietta, która marzyła o operacji nosa. To zaskakujące jak wiele z dziewczyn niemal od razu po zakończeniu programu przeszło od słów do czynu. Co ciekawe wiele z nich skupiało się na poprawkach tych samych części twarzy. Teraz emanują kobiecością oraz seksualnością i chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami dotyczącymi swoich doświadczeń z medycyną estetyczną.

Na poprawianiu czego skupiły się uczestniczki "Hotelu Paradise" najchętniej? Jak się okazuje, upiększanie swojej urody w większości skupia się na modelowaniu twarzy. Najczęściej powtarza się oczywiście powiększanie ust, ale czy wiedzieliście, jak wiele byłych mieszkanek rajskiego hotelu poprawiło swój nos? Tego i kilku innych ciekawostek dowiecie się z naszego wideo.

Najchętniej o swoich zmianach urody mówiła Marietta, która chętnie opowiedziała o operacji plastycznej nosa. A pamiętacie jak na początku wyglądały pozostałe uczestniczki show?

