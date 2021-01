Czy Marietta wzięłaby ponownie udział w „Hotelu Paradise”? Uczestniczka wspomina swój pobyt na wyspie

Odkąd Marietta Witkowska wzięła udział w pierwszej edycji "Hotelu Paradise" minął już rok. Jak się okazuje, pamiętna data sprawiła, że zwyciężczyni programu zebrało się na sentymenty. Uczestniczka, która wraz z Chrisem weszła do ścisłego finału opublikowała w mediach społecznościowych prywatne nagrania z czasów, kiedy przygotowywała się do swojej wielkiej przygody. Czy żałuje tego, że wzięła udział w "Hotelu Paradise" i czy zgodziłaby się wystąpić w nim ponownie? Marietta spodziewała się, że zajdzie tak daleko? Sami sprawdźcie, czy będziecie zdziwieni...

Marietta Witkowska właśnie opublikowała na swoim InstaStories filmik z dnia, w którym pakowała się na wyjazd do "Hotelu Paradise". Jak możemy zauważyć, uczestniczka była bardzo podekscytowana przygodą, jaka czeka ją na rajskim Bali.

Mam nadzieję, że zobaczycie tych moich stylizacji jak najwięcej, że będę tam długo, że będziemy się wspólnie bawić - wy przed telewizorami, ja na Bali. No i co, do zobaczenia! - mówiła.