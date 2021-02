"Hotel Paradise 3". Ola podpadła internautom już po 1. odcinku! "Kąśliwa i irytująca już na dzień dobry"

Za nami pierwszy odcinek 3. sezonu "Hotelu Paradise". Na pierwszy rzut w rajskiej lokalizacji jaką jest Zanzibar znaleźli się: Basia Pędlowska, Simon Price, Marcin Grajoszek, Krystian Ferretti, Luiza Benzouaoua, Bogusia Brzezińska, Dawid Susicki, Kornelia Głaszcz i Aleksandra Hałabuda. Ta ostatnia to zdecydowanie najbardziej charakterna kobieta na rajskim Zanzibarze". Już na samym wstępie dała do zrozumienia uczestnikom, że lubi być górą! Jednak internauci nie szczędzą jej krytyki. Zobaczcie, o co poszło!

"Hotel Paradise 3": Ola Hałabuda w ogniu krytyki

Uczestnicy 3. edycji "Hotelu Paradise" mają za sobą pierwsze wspólne godziny! Internauci w końcu poznali nowych uczestników i mogli ich ocenić szczegółowiej niż tylko po oficjalnych zdjęciach. Zdecydowanie najbardziej pewną siebie uczestniczką zdaje się być Aleksandra Hałabuda. Już na wstępie zaznaczyła, że nie jest zainteresowana młodszymi mężczyznami w programie:

Nie lubię małolatów, bo nic w głowie nie mają

Również podczas pierwszego oglądania nowego hotelu stwierdziła, że z pewnością nie trafi do singlówki. Pewność siebie Oli zauważyła również Kornelia:

To twardy charakter, jak coś sobie założy to musi być po jej

Internauci nie są jednak przekonani co do słuszności bycia aż tak pewnym siebie. Wypunktowali Oli niemiłe zachowania oraz fakt, że "przyczepiła się" do jednego z uczestników, gdy ten się przejęzyczył, a sama podczas oglądania łazienki pomyliła bidet z pisuarem. Internauci wyrobili sobie już o uczestniczce pierwsze opinie. Część z nich widzi podobieństwo pomiędzy Olą a Julią, a także Magdą:

- Zachowuje się jak Julia z poprzedniej edycji

- Dokładnie ten sam typ.

- I wygląda jak ona, gdyby nie włosy nawet głos ma podobny

- Lekko podobna do Magdy - piszą na Instagramie

Części internautów nie spodobał się sposób bycia nowej uczestniczki i sądzą, że nie zagrzeje długo miejsca w programie:

- mądrala

- Ona odpadnie, ma bardzo specyficzny charakter.

- Jezu. Przywaliła się do chłopaka, że się przejęzyczył a sama pomyliła bidet z pisuarem.

- Cwaniakuje, myli pojęcia i myśli, że jest zabawna.

- Nie lubię jak ktoś jest chamski do drugiej osoby, a jeszcze jak kogoś poznaje pierwszego dnia. Pokaże pazurki w programie.

- Ona to taka trochę Dżesika

- Jest kąśliwa i irytująca już na dzień dobry.

- Póki co to ona zrobiła najgorsze wrażenie

- IQ musi być u niej ujemne

Nie za surowa ocena jak na pierwszy odcinek? Co sądzicie o Oli?

Zachowanie Oli z "Hotelu Paradise" nie spodobało się internautom.

mat. prasowe TVN

Internauci uważają, że jej zbyt duża pewność siebie może ją zgubić. Zgadzacie się z tą opinią?