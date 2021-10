Mąż Natalii Siwiec zajmuje się karierą Oliwii Bieniuk?! Nastolatka zabrała głos! 

Oliwia Bieniuk i Mateusz Raduszewski znają się wiele lat, nastolatka od zawsze zaprzeczała temu, że miałoby ich łączyć coś więcej niż przyjaźń. Mateusz kilka dni temu obchodził swoje 18. urodziny, które spędzał m. in. w towarzystwie Oliwii. Plotki o ich związku rozgorzały więc na nowo. Zawstydzonych nastolatków postanowił o relację zapytać sam Mariusz Raduszewski, ojciec Mateusza: Best Friends Forever! - opowiedziała Oliwia na pytanie co ich łączy. Mariusz żartobliwie dodał, że również to wersja, którą on zna. Jednak zdjęcia paparazzi, którzy przyłapali nastolatków podczas wspólnego wypadu na miasto, mogą świadczyć o czymś innym. Kim jest Mateusz Raduszewski, czy jest nową miłością córki Jarosława Bieniuka ? Zobacz także: Oliwia Bieniuk jest w związku z pasierbem Natalii Siwiec? Przytulali się na jego urodzinach Kim jest Mateusz Raduszewski? Czy to nowa miłość Oliwii Bieniuk? Mateusz Raduszewski kilka dni temu obchodził swoje 18. urodziny. Jest synem Mariusza Raduszewskiego, męża Natalii Siwiec . Nastolatek ma bardzo dobry kontakt z miłością ojca, a swoją przyrodnią siostrę kocha najbardziej na świecie. Często również wspólnie spędzają zagraniczne wakacje. Mateusz jest bardzo podobny do swojego ojca. Jest również bardzo rodzinny, o czym świadczą liczne zdjecia z ojcem i Natalią oraz Mią na jego profilu na Instagramie. Nastolatek chętnie spędza czas z młodszą siostrą, co nie raz Mariusz lub Natalia relacjonowali na swoich Instagramach. Ostatnio Mia bawiła się nie tylko z bratem ale również z Oliwią Bieniuk. Mateusz Bieniuk swoje 18. urodziny spędzał m. in. w towarzystwie Oliwii, wtedy ponownie pojawiły się spekulacje na temat ich związku. Czy Mateusz Raduszewski i Oliwia Bieniuk są parą ale nie chcą mówić o...