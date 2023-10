Mariusz Raduszewski i Natalia Siwiec to prawdziwa "power couple". Ona - piękna i seksowna influencerka, a on - prawdziwy biznesmen! Wielu fanów zastanawia się, czym zajmuje się mąż Natalii Siwiec. Po pierwsze, jest menedżerem Natalii, ale to nie jedyna rzecz, którą się zajmuje. Raduszewski ma głowę do biznesów! Okazuje się, że Mariusz jest współzałożycielem firmy kosmetycznej w Brazylii. To właśnie tam Raduszewski poznał Siwiec, która stawiała wówczas swoje pierwsze kroki w modelingu.

Co ciekawe, Mariusz Raduszewski zaczynał swoją karierę w zupełnie innej branży. Jakiej? Zobaczcie nasze wideo, żeby dowiedzieć się jak wyglądały jego początki. Będziecie mocno zdziwieni!

