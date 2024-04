Dlaczego Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z "Tańca z Gwiazdami"?

Takiej decyzji nie spodziewał się chyba nikt. Tuż przed kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" Dagmara Kaźmierska ogłosiła, że odchodzi z programu. Niestety, gwiazda nie może dłużej występować w tanecznym show. Zdradziła, co się stało.

Okazuje się, że to koniec przygody Dagmary Kaźmierskiej w programie "Taniec z Gwiazdami". "Królowa życia" już zapisała się w historii 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" emitowanego przez Polsat - choć zbierała najniższe noty od jurorów (i to w historii show) to dzięki esemesom od widzów z łatwością przechodziła z odcinka na odcinek.

Jednak z uwagi na kontuzję nóg, której doznała w wypadku samochodowym 5 lat temu, nie wróciła do pełni sprawności. Chociaż nie mogła prezentować takich układów jak konkurencja, doskonale odnalazła się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Dagmara Kaźmierska zdecydowała jednak, że to koniec jej przygody z "Tańcem z Gwiazdami", co ogłosiła razem z synem, Conanem. Poszło o kontuzję - złamane żebro.

Robaczki, przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością — przynajmniej dla mnie. Muszę zrezygnować z programu. Nie mogę już dla was tańczyć — nie mogę już was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Niestety z tym żebrem jest tak ogromny problem, że Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem teraz tańczyć — nie dało rady. Mam problem nawet z oddychaniem. Całą noc nie spałam dzisiaj. Jednak nie dam rady dalej. Przepraszam was jeśli was zawiodłam, bo wiem, że chcieliście, żebym doszła do finału. Bawcie się dalej tym programem. Ja już po prostu nie daję rady. (...)

powiedziała wprost Dagmara.