Marzena Rogalska umieściła pierwszy wpis po odejściu z TVP: "Uśmiechnęłam się, bo już za dwa dni miałam zmienić moje życie"

Marzena Rogalska po raz pierwszy od 16 lutego opublikowała wpis na swoim Instagramie. Dziennikarka oczywiście nawiązuje ważnego wydarzenia z jej życia, czyli odejścia z TVP. Wygląda na to, że decyzja, jaką podjęła nie była pod wpływem chwili, prezenterka "Pytania na Śniadanie zaplanowała to i cieszyła się na nowy etap w życiu. O tym nie mieliśmy pojęcia.

Marzena Rogalska wspomina odejście z TVP - to nie był impuls?

Marzena Rogalska zdecydowała się napisać w końcu post, w którym poruszyła swoje rozstanie z TVP. Jak na razie wiemy, że tę decyzję "pomógł" jej podjąć strajk mediów. Jak sama pisała:

Po 12-stu latach współpracy z TVP podjęłam decyzję o odejściu. Środa, 10 lutego 2021 roku był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej.

Nic dziwnego, że właśnie ten dzień wywarł na dziennikarce aż takie piętno. W tym dniu większość stacji protestowała i nie nadawała żadnego programu. Sama Marzena powiedziała pod koniec "Pytania na Śniadanie": "dziś nikomu nie jest do śmiechu". Niektórzy obawiali się, że przez ten komentarz Marzena skończy współpracę z TVP. Gdy okazało się, że faktycznie rezygnuje po 12. latach z prowadzenia szeregu programów i występowania w TVP Kobieta, wszyscy byli zaskoczeni. Wiele gwiazd zaznaczyło, że wiedzą, jak bardzo to dla prezenterki musiało być trudne. Okazuje się, że mnóstwo osób przekazało dobrą energię i wspierające słowa dla Marzeny:

Drodzy, dziękuję za wsparcie i dobrą energię. Jej ogrom przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Próbuję od wtorku odpisać na każdy SMS, mail i każdy komentarz ❤️ - napisała wzruszona Marzena.

Co więcej, dziennikarka wyjawia, że cieszyła się na odejście z TVP już dwa dni przed tym, nim to ogłosiła:

Dwa dni przed opublikowaniem mojego postu o odejściu z TVP dostałam krótki liścik z mojego wydawnictwa od Ani, która zajmuje się promocją moich książek. „Cześć, przygotowałam takie grafiki z cytatami z "Czasu tajemnic". Cytaty były dwa: jeden z nich, wiem, że jest bardzo lubiany przez czytelniczki, bo znalazł się już w paru recenzjach. A drugi? Jak przeczytałam drugi uśmiechnęłam się, bo już za dwa dni miałam zmienić moje życie ❤️ Ten cytat zamieszczam dzisiaj i dalej nadrabiam zaległości w odpisywaniu. Ściskam gorąco i jeszcze raz dziękuję za Wasze dobro!❤️❤️❤️

Jaki to cytat tak bardzo odzwierciedlił uczucia Marzeny Rogalskiej? Prezenterka dodała go do powyższego opisu w formie grafiki, na której napisano:

Twój los jest w twoich rękach. Nie pozwól, żeby ktoś decydował za ciebie.

Jest to fragment książki Marzeny Rogalskiej "Czas tajemnic. Saga o Karli Linde". Marzena pisze doskonałe romanse, obrazy, które zatrzymuje na kartkach tej trylogii, dotyczą Krakowa i Zakopanego lat 30. Książka już cieszy się wielką popularnością i jest dowodem na wszechstronność dziennikarki. A to oznacza, że rozstanie z TVP nie powstrzyma Marzeny przed realizacją zawodową. Trzymamy kciuki!

Marzena przyznała, że cieszyła się na odejście z TVP i jak widać, potrzebowała tej zmiany.

Marzena Rogalska była związana z TVP przez 12 lat. Prowadziła nie tylko "Pytanie na Śniadanie", ale także bardzo lubiany program "To był rok" czy "Zacznij od nowa".