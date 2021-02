Marzena Rogalska kilka dni temu poinformowała w mediach społecznościowych, że po 12 latach pracy zakończyła współpracę z TVP.

Po 12-stu latach współpracy z TVP podjęłam decyzję o odejściu. Środa, 10 lutego 2021 roku był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej. Programy i zwiastuny z moim udziałem, które jeszcze zobaczycie na antenie, zostały nagrane wcześniej- napisała na Instagramie.

Ta decyzja wywołała ogromne poruszenie w mediach, a pod oświadczeniem dziennikarki pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i komentarzy wspierających jej decyzję. Ten fakt skomentowali m.in Agata Młynarska, Agnieszka Włodarczyk, Maciej Dowbor, Margaret czy Katarzyna Cichopek. Niestety zabrakło kilku słów pożegnania od Tomasza Kammela, który jak wiadomo przyjaźnił się z Marzeną Rogalską, co było doskonale widać również w programie "Pytanie na śniadanie", które wspólnie prowadzili. Teraz okazuje się, że słynny duet "Rogamel", jak o sobie mówili w telewizji śniadaniowej przestał wzajemnie obserwować się na Instagramie, a z ich kont zniknęły wzajemne oznaczenia, co może wskazywać, że wzajemnie się zablokowali...

Koniec przyjaźni Marzeny Rogalskiej i Tomasza Kammela?

Pod nowymi zdjęciami Tomasza Kammela, które opublikował wprost ze swojej domowej siłowni pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących odejścia Marzeny Rogalskiej i pytań czy dziennikarz planuje iść w ślady swojej koleżanki. Niektórzy piszą wprost, że powinien przynajmniej życzyć powodzenia dziennikarce po wielu latach wspólnej pracy!

Żeby tak nawet nie wspomnieć o pani Marzenie, zwykłe powodzenia, czy dzięki, za tyle wspólnych lat pracy? Oj słabo, bardzo słabo. Odejść, czy zostać to już Pana wybór ale przyzwoitość nakazywała jakoś "pożegnać" koleżankę - pisali fani słynnego duetu na Instagramie.

Teraz Internuci zauważyli, że to nie koniec zaskakujących poczynań tej pary! Okazuje się, że Marzena Rogalska i Tomasz Kammel przestali się wzajemnie obserwować na Instagramie, a jeszcze niedawno nie brakowało ich wspólnych zdjęć i wzajemnych oznaczeń, a fani słynnego duetu "Rogamel" uwielbiali ich poczucie humoru. Co zaskakujące to właśnie Tomasz Kammel przejął jeden z programów prowadzonych przez Marzenę Rogalską "To był rok"!

Sądzicie, że to faktycznie koniec przyjaźni?

Dziennikarka odeszła z TVP po 12 latach pracy.

Co ciekawe, to właśnie Tomasz Kammel przejął prowadzenie niektórych programów Marzeny Rogalskiej.