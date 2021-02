Marzena Rogalska po 12 latach odchodzi z TVP! Jest oświadczenie dziennikarki! 

Marzena Rogalska opublikowała wpis w którym zdradza, że kończy współpracę w TVP! Dziennikarka odchodzi ze stacji po 12 latach pracy. Okazuje się, że widzowie już nie zobaczą Marzeny Rogalskiej w "Pytaniu na śniadanie" i innych programach TVP. Zobaczcie, co napisała gwiazda!

Marzena Rogalska z TVP była związana przez ostatnie dwanaście lat. Widzowie uwielbiali dziennikarkę, która w tym czasie prowadziła lub występowała w takich programach jak: "Pytanie na śniadanie", "To był rok!", "Kocham Cię, Polsko" czy ostatni hit "Zacznij od nowa". Niestety, teraz okazuje się, że Marzena Rogalska zniknie z TVP! Dziennikarka opublikowała na Instagramie wpis, w którym poinformowała o swojej decyzji.

Marzena Rogalska nawiązała do strajku mediów, który odbył się w środę 10 lutego- dziennikarka prowadziła wówczas "Pytanie na śniadanie", a ogromna część mediów brała udział w akcji "Media bez wyboru".

Po 12-stu latach współpracy z TVP podjęłam decyzję o odejściu. Środa, 10 lutego 2021 roku był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej. Programy i zwiastuny z moim udziałem, które jeszcze zobaczycie na antenie, zostały nagrane wcześniej- napisała na Instagramie. Chcę być z Wami w kontakcie, zaglądajcie tutaj, w każdy piątek od 14-stej do 18-stej będziemy się słyszeć w Radiu Złote Przeboje. Możemy się też zobaczyć w Teatrze Capitol, w spektaklu „Czy ty to ty”. Zapraszam Was również do podróży w czasie podczas lektury mojej najnowszej powieści „Czas tajemnic”.

P.S. Jak widać, tytuł mojego ostatniego programu „Zacznij od nowa” okazał się proroczy. Bo pamiętajcie, że zawsze można zacząć od nowa.