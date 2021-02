Gwiazdy komentują odejście Marzeny Rogalskiej z TVP! "Wiem jak trudna musiała to być dla Ciebie decyzja"

Marzena Rogalska zdecydowała się odejść z TVP, po 12 latach pracy w tej stacji. Była już prowadząca "Pytania na śniadanie", przekazała tę informację w swoim oświadczeniu, które opublikowała w mediach społecznościowych. Mnóstwo gwiazd skomentowało wpis dziennikarki. Zobaczcie, co napisali!

Zobacz także: Marzena Rogalska odeszła z TVP! Kto ją zastąpi w hitowym show? Już wiadomo!

Marzena Rogalska przekazała we wtorek, 16. lutego, że żegna się pracą w TVP. Dla fanów "Pytania na śniadanie", jest to bardzo smutna informacja. Widzowie pokochali dziennikarkę za jej profesjonalizm, poczucie humoru i sposób, w jaki prowadziła program śniadaniowy. Razem z Tomaszem Kammelem przez wiele lat tworzyła fantastyczny duet. Niestety, Marzeny Rogalskiej już więcej nie zobaczymy w roli prowadzącej "Pytania na śniadanie", ani też w innych programach TVP, których była gwiazdą.

Tak dziennikarka przekazała informację o swoim odejściu ze stacji, z którą była związana przez ostatnie lata.

Po 12-stu latach współpracy z TVP podjęłam decyzję o odejściu. Środa, 10 lutego 2021 roku był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej. Programy i zwiastuny z moim udziałem, które jeszcze zobaczycie na antenie, zostały nagrane wcześniej. Chcę być z Wami w kontakcie, zaglądajcie tutaj, w każdy piątek od 14-stej do 18-stej będziemy się słyszeć w Radiu Złote Przeboje. Możemy się też zobaczyć w Teatrze Capitol, w spektaklu „Czy ty to ty”. Zapraszam Was również do podróży w czasie podczas lektury mojej najnowszej powieści „Czas tajemnic”.

P.S. Jak widać, tytuł mojego ostatniego programu „Zacznij od nowa” okazał się proroczy. Bo pamiętajcie, że zawsze można zacząć od nowa - napisała Marzena Rogalska w swoim oświadczeniu.