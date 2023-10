Siódma edycja "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami do finału. W związku z tym emocji nie brakuje, a ostatnio wiele ich było podczas Rajskiego Rozdania, kiedy to z programem pożegnał się uwielbiany przez widzów Marvin. Tuż przed spakowaniem walizek i opuszczeniem willi, uczestnik powiedział coś, co poruszyło fanów do łez. W sieci pojawiło się tysiące komentarzy od wzruszonych widzów, którzy piszą wprost, że Marvin pokazał ogromną klasę!

Reklama

"Hotel Paradise": Widzowie zachwyceni postawą Marvina

W ostatnich dniach sporo działo się w "Hotelu Paradise". Jak wiadomo, ogromne emocje wzbudziła decyzja Mallu, która postanowiła opuścić program. Była to dla wszystkich szokująca decyzja, a zwłaszcza dla jej partnera Marvina, który dosłownie chwilę wcześniej wyznał jej miłość. Nic więc dziwnego, że podczas ostatniego Rajskiego Rozdania, Marvin zdecydował się zagrać tak, aby pewne było, że on również pożegna się z show. Z tego też względu podszedł do Tori, za którą stał już jej partner Krzysiek.

Screen/Player.pl

Zobacz także: Roch z "Hotelu Paradise" pokazał, jak wyglądał w przeszłości. Jest nie do poznania

Marvin rzeczywiście odpadł z programu, ale w końcu na tym właśnie mu zależało. Gdy chłopak podszedł do Klaudii El Dursi, zdecydował się na koniec wygłosić poruszającą przemowę. Jak przyznał, on czuje się zwycięzcą, bo wygrał coś znacznie cenniejszego niż pieniądze. Oczywiście miał na myśli relację z Mallu!

Ja Wam oczywiście serdecznie dziękuję. Z wieloma z Was mam bardzo, bardzo fajne kontakty, więc liczę, że po hotelu one nie ustaną. A co mogę powiedzieć o mojej sytuacji? Przygoda w hotelu dała mi trochę więcej, niż mogłem sobie wymarzyć. Znalazłem coś cenniejszego niż pieniądze i ja już jestem zwycięzcą. Już wygrałem. Także odejście tutaj jest dla mnie czymś powiedzmy honorowym i czeka na mnie już ta druga osoba i czekam też ja, aż ją zobaczę - powiedział Marvin.

Screen/Player.pl

Zobacz także: Tak wyglądał kiedyś Krzysiek z "Hotelu Paradise". Długie włosy i brak muskulatury

Fani są pod wrażeniem klasy i postawy Marvina z "Hotelu Paradise". Widzowie są również bardzo wzruszeni jego piękną przemową, którą wygłosił tuż przed odejściem z programu.

Marvin, tak jak powiedziałeś. Ty już jesteś zwycięzcą. Jesteś mega wartościowym facetem. Rzadko obecnie się takich spotyka

Najlepsza osoba w hotelu, zdecydowanie. Człowiek z klasą

Dla mnie najlepszy uczestnik tej edycji

Odejście z klasą. Słowa aż zapierają dech w piersi

Marvin, jesteś wspaniałym facetem

Klasa facet - piszą fani.

Reklama

Będziecie tęsknić za Marvinem? Jak Wam się podobała jego pożegnalna przemowa w "Hotelu Paradise"?