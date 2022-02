"Rolnik szuka żony": Elżbieta wymownie komentuje post Marty Manowskiej! 

Marta Manowska zrezygnowała z dalszej podróży po Kostaryce z Robertem Bodziannym i wróciła do Meksyku. Jak donosi jeden z dzienników już niebawem będzie w Polsce. To koniec podróży?

Marta Manowska zostawiła Roberta Bodziannego i wróciła do Polski! Co się stało?

Marta Manowska jeszcze niedawno publikowała w mediach społecznościowych relacje z Kostaryki, gdzie wybrała się razem z Robertem Bodziannym, a teraz zaskoczyła swoich obserwatorów zdjęciami z Meksyku. Szybko okazało się, że wróciła, a brat Pawła z "Rolnik szuka żony" nadal zwiedza Kostarykę i już snuje kolejne plany podróżnicze. Ostatnio zdradził, że do Polski planuje wrócić dopiero na ślub Marty Paszkin i Pawła , który ma się odbyć na wosnę. Co z dalszą relacją Marty Manowskiej i Roberta Bodziannego? Marta Manowska zrezygnowała z dalszej podróży po Kostaryce z Robertem Bodziannym Marta Manowska nowy rok zaczęła od podróży po słonecznym Meksyku i czujne oko internautów dostrzegło, że nie jest sama . Okazało się, że niemal identyczne relacje z tych samych miejsc i hosteli na swoim instagramowym profilu publikuje Robert Bodzianny. Co prawda, ani prowadząca "Rolnik szuka żony", ani brat Pawła z 7. edycji nie zdecydowali się na żaden komentarz na temat ich relacji, ale od niedawna publikują zdjęcia, na których są razem . Niedawno zwiedzali Meksyk, potem przyszedł czas na Kostarykę, skąd Marta Manowska opublikowała wymowny wpis . Teraz okazało się, że Robert Bodzianny został na Kostaryce i już planuje kolejną wyprawę, a Marta Manowska wróciła do Meksyku i czeka ją powrót do Polski... Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez MARTA 🔺 MANOWSKA (@martamanowska) Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Robert Bodzianny szykuje się do wesela Marty i Pawła! Pojawi się na nim z...