Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że darzy Martę Manowską ogromną sympatią. Zresztą o prowadzącej hit TVP ciepło wypowiadają się wszyscy uczestnicy. W ostatnim czasie jest głośno o wspólnej podróży Marty Manowskiej i Roberta Bodziannego do Meksyku, którą dla Party.pl skomentowała Elżbieta. Rolniczka nie ukrywa, że oboje pasują do siebie!

Marta Manowska i Robert Bodzianny już od jakiegoś czasu są w Meksyku. Choć pokazują zdjęcia z tych samych miejsc - to żadne z nich nie komentuje tej relacji. Niedawno prowadząca "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie ich wspólne zdjęcia, ale nie odniosła się do spekulacji na temat tej zażyłości. Reporterka Party.pl zapytała Elżbietę o relację Marty Manowskiej i Roberta Bodziannego. Są razem?

Ja jej życzę szczęścia, bo ona zasługuje na to, jak mało która kobieta na świecie, żeby ją nosił ktoś na rękach. Jeśli jest to prawdą, bo ja tego nie wiem. (...) Gdyby to była prawda, a chłopak okazałby się wartościowy, zasługujący na Martę to życzę im szczęścia. - powiedziała wprost Elżbieta.