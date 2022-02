Marta Manowska zostawiła Roberta Bodziannego i wróciła do Polski! Co się stało?

Świąteczny odcinek programu "Rolnik szuka żony" to prawdziwa uczta dla fanów programu, którzy mają okazję przypomnieć sobie o uczestnikach poprzednich edycji i dowiedzieć się, jakie zamiany zaszły w ich życiu w ostatnim czasie. Oprócz relacji ze ślubu Bogusi i Krzysztofa i odwiedzin u Joanny i Kamila prowadząca zawitała też do domu Małgosi i Pawła Borysewiczów oraz Marty i Pawła. Marta Manowska pokazała zdjęcia ze świątecznego odcinka i wygląda na to, że będą szczęśliwe nowiny... Wystarczy spojrzeć na pierścionek zaręczynowy na jednym ze zdjęć! Marta Manowska pokazała relację ze świątecznego odcinka. Co wydarzy się w programie? 8. edycja "Rolnik szuka żony" zakończyła się jednym ślubem i podwójnymi zaręczynami na oczach milionów widzów. Mowa o Bogusi i Krzysztofie oraz Joannie i Kamilu - to między innymi właśnie ich odwiedziła Marta Manowska, aby poznać ich plany na przyszłość i dowiedzieć się, jak układa im się wspólne życie po programie. Ostatnio prowadząca hitowy program Telewizji Polskiej pokazała zdjęcia ze świątecznego odcinka, a wśród nich na jednym z nich widać dłoń z pierścionkiem zaręczynowym. Czy to oznacza, że kolejna para z programu "Rolnik szuka żony" zaręczyła się? Internauci nie mają wątpliwości, że chodzi o Martę Paszkin . Narzeczona rolnika niedawno pochwaliła się na Instagramie stylizacją, którą widać na tym zdjęciu, a w tle widać też stół własnoręcznie wykonany przez Pawła. A to ręką @marta_paszkin z pierścionkiem zaręczynowym i stół wykonany przez Pawła 😉 już nie mogę się doczekać tego odcinka❤️❤️ to będzie piękne zakończenie tych świąt🙌 - pisze wprost jedna z internautek. ...