Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to jedna z najbardziej lubianych par ze wszystkich edycji programu "Rolnik szuka żony". Ostatnio mogliśmy zobaczyć, co aktualnie dzieje się w życiu zakochanych - Marta Manowska odwiedziła parę, a relację z wizyty u Marty i Pawła mogliśmy zobaczyć w świątecznym odcinku programu. Dowiedzieliśmy się, że para snuje poważne plany na przyszłość, takie jak ślub czy powiększenie rodziny! Słowa Marty Paszkin na ten temat dały jednak fanom do myślenia - niektórzy zaczęli snuć domysły, że partnerka Pawła już jest w ciąży! Teraz sama zainteresowana postanowiła na to pytanie odpowiedzieć i wygląda na to, że jej komentarz może jeszcze bardziej podgrzać te spekulacje. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała urządzony salon. Uwagę zwraca obraz nad kanapą! "Rolnik szuka żony": Marta i Paweł spodziewają się dziecka? Jest komentarz W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" dowiedzieliśmy się, co słychać między innymi u świeżo upieczonych małżonków, czyli Bogusi i Krzysztofa z 8. edycji, a także poznaliśmy plany na przyszłość Joanny i Kamila - zakochani zamierzają powiedzieć sobie sakramentalne "tak" za dwa lata . Przy okazji zobaczyliśmy też uczestników poprzednich edycji, jak na przykład Martę i Pawła z 7. odsłony show. Jak się okazało, zakochani są w trakcie remontu swojego wymarzonego gniazdka , a ponadto... również szykują się do ślubu! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin zdradza, czy żałuje przeprowadzki na wieś. Wróciła do Warszawy! Jak dowiedzieliśmy się w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", Marta i Paweł zamierzają się pobrać w Wielkanoc ! Ale to nie wszystko! Zakochani oficjalnie potwierdzili, że planują powiększenie...