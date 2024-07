Maria Sadowska wraca do "The Voice of Poland"! Według doniesień Faktu piosenkarka, której miało zabraknąć w kolejnej edycji talent-show, w ostatniej chwili zdecydowała się ponownie zasiąść na fotelu jurora. Tabloidu informuje, że Maria Sadowska wygryzła tym samym Kamila Bednarka, bo to właśnie młody muzyk miał dołączyć do ekipy The Voice of Poland.

Wygląda więc na to, że producenci programu skompletowali już skład jurorski. Przypominamy, że wcześniej dowiedzieliśmy się, że w popularnym show TVP2 pojawią się również: Tomson i Baron, Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny.

7. edycję The Voice of Poland będziemy mogli oglądać już jesienią. Telewizyjna Dwójka na początku czerwca zorganizowała pierwsze castingi, podczas których wybierano potencjalnych uczestników show.

Cieszycie się, że Maria Sadowska wraca do The Voice of Poland? Będziecie oglądać kolejną edycję programu?

