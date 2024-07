Natalia Kukulska zastąpi Edytę Górniak w The Voice of Poland?! Według informacji Super Expressu to właśnie Kukulska przyjęła propozycję producentów muzycznego talent-show w TVP2. Według doniesień tabloidu piosenkarka, która zadebiutuje na fotelu jurorskim dostanie 10 tysięcy złotych za jeden odcinek. To znacznie mniejsza suma niż ta, na którą we wcześniejszych edycjach mogła liczyć Edyta Górniak. Diva za jeden sezon zgarniała nawet 360 tys. złotych.

Dziesięć tysięcy złotych za odcinek to i tak bardzo dużo. Kukulska może zarobić 120 tys. zł. To ładny zastrzyk gotówki - zdradza informator SE.

Czy doniesienia tabloidu o udziale Natalii Kukulskiej w The Voice of Poland okażą się prawdziwe z pewnością dowiemy się już wkrótce. Prasa bowiem już kilka dni temu rozpisywała się, że Edytę Górniak zastąpi Justyna Steczkowska. Piosenkarka zdementowała wówczas plotki prasowe w ostrym oświadczeniu na Facebooku.

A Wy chcielibyście zobaczyć Natalię Kukulską na fotelu jurorskim w The Voice of Poland?

